Курс EMSF за сегодня изменился на 1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.11, а максимальная — 29.15.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.