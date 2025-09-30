- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMSF: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina
Le taux de change de EMSF a changé de 1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.11 et à un maximum de 29.15.
Suivez la dynamique Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMSF aujourd'hui ?
L'action Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina est cotée à 29.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.75%, a clôturé hier à 28.65 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de EMSF présente ces mises à jour.
L'action Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina verse-t-elle des dividendes ?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina est actuellement valorisé à 29.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMSF.
Comment acheter des actions EMSF ?
Vous pouvez acheter des actions Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina au cours actuel de 29.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.15 ou de 29.45, le 3 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMSF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMSF ?
Investir dans Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.57 - 29.79 et le prix actuel 29.15. Beaucoup comparent 8.32% et 20.31% avant de passer des ordres à 29.15 ou 29.45. Consultez le graphique du cours de EMSF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF ?
Le cours le plus élevé de Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF l'année dernière était 29.79. Au cours de 21.57 - 29.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 28.65 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF ?
Le cours le plus bas de Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) sur l'année a été 21.57. Sa comparaison avec 29.15 et 21.57 - 29.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMSF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMSF a-t-elle été divisée ?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 28.65 et 0.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 28.65
- Ouverture
- 29.15
- Bid
- 29.15
- Ask
- 29.45
- Plus Bas
- 29.11
- Plus Haut
- 29.15
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 1.75%
- Changement Mensuel
- 8.32%
- Changement à 6 Mois
- 20.31%
- Changement Annuel
- 0.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8