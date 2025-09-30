EMSF: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina
今日EMSF汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点29.11和高点29.15进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMSF股票今天的价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票今天的定价为29.15。它在1.75%范围内交易，昨天的收盘价为28.65，交易量达到3。EMSF的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票是否支付股息？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina目前的价值为29.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪EMSF走势。
如何购买EMSF股票？
您可以以29.15的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票。订单通常设置在29.15或29.45附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注EMSF的实时图表更新。
如何投资EMSF股票？
投资Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina需要考虑年度范围21.57 - 29.79和当前价格29.15。许多人在以29.15或29.45下订单之前，会比较8.32%和。实时查看EMSF价格图表，了解每日变化。
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF的最高价格是29.79。在21.57 - 29.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina的绩效。
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF股票的最低价格是多少？
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF（EMSF）的最低价格为21.57。将其与当前的29.15和21.57 - 29.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMSF股票是什么时候拆分的？
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.65和0.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.65
- 开盘价
- 29.15
- 卖价
- 29.15
- 买价
- 29.45
- 最低价
- 29.11
- 最高价
- 29.15
- 交易量
- 3
- 日变化
- 1.75%
- 月变化
- 8.32%
- 6个月变化
- 20.31%
- 年变化
- 0.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8