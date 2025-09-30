报价部分
货币 / EMSF
回到股票

EMSF: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina

29.15 USD 0.50 (1.75%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMSF汇率已更改1.75%。当日，交易品种以低点29.11和高点29.15进行交易。

关注Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMSF股票今天的价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票今天的定价为29.15。它在1.75%范围内交易，昨天的收盘价为28.65，交易量达到3。EMSF的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票是否支付股息？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina目前的价值为29.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪EMSF走势。

如何购买EMSF股票？

您可以以29.15的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina股票。订单通常设置在29.15或29.45附近，而3和0.00%显示市场活动。立即关注EMSF的实时图表更新。

如何投资EMSF股票？

投资Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina需要考虑年度范围21.57 - 29.79和当前价格29.15。许多人在以29.15或29.45下订单之前，会比较8.32%和。实时查看EMSF价格图表，了解每日变化。

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF的最高价格是29.79。在21.57 - 29.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina的绩效。

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF股票的最低价格是多少？

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF（EMSF）的最低价格为21.57。将其与当前的29.15和21.57 - 29.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMSF股票是什么时候拆分的？

Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.65和0.00%中可见。

日范围
29.11 29.15
年范围
21.57 29.79
前一天收盘价
28.65
开盘价
29.15
卖价
29.15
买价
29.45
最低价
29.11
最高价
29.15
交易量
3
日变化
1.75%
月变化
8.32%
6个月变化
20.31%
年变化
0.00%
