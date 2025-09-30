- Übersicht
EMSF: Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina
Der Wechselkurs von EMSF hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.14 bis zu einem Hoch von 29.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMSF heute?
Die Aktie von Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina (EMSF) notiert heute bei 29.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.15 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von EMSF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMSF Dividenden?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina wird derzeit mit 29.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMSF zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMSF-Aktien?
Sie können Aktien von Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina (EMSF) zum aktuellen Kurs von 29.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.19 oder 29.49 platziert, während 2 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMSF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMSF-Aktien?
Bei einer Investition in Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina müssen die jährliche Spanne 21.57 - 29.79 und der aktuelle Kurs 29.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 8.47% und 20.47%, bevor sie Orders zu 29.19 oder 29.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMSF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF?
Der höchste Kurs von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) im vergangenen Jahr lag bei 29.79. Innerhalb von 21.57 - 29.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF?
Der niedrigste Kurs von Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) im Laufe des Jahres betrug 21.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.19 und der Spanne 21.57 - 29.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMSF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMSF statt?
Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustaina hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.15 und 0.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.15
- Eröffnung
- 29.14
- Bid
- 29.19
- Ask
- 29.49
- Tief
- 29.14
- Hoch
- 29.19
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 8.47%
- 6-Monatsänderung
- 20.47%
- Jahresänderung
- 0.14%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8