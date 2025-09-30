- Visão do mercado
EMNT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
A taxa do EMNT para hoje mudou para 0.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 98.86 e o mais alto foi 98.86.
Veja a dinâmica do par de moedas PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMNT hoje?
Hoje PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) está avaliado em 98.86. O instrumento é negociado dentro de 0.01%, o fechamento de ontem foi 98.85, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMNT em tempo real.
As ações de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund pagam dividendos?
Atualmente PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund está avaliado em 98.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.24% e USD. Monitore os movimentos de EMNT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMNT?
Você pode comprar ações de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) pelo preço atual 98.86. Ordens geralmente são executadas perto de 98.86 ou 99.16, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMNT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMNT?
Investir em PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund envolve considerar a faixa anual 98.13 - 99.05 e o preço atual 98.86. Muitos comparam 0.37% e 0.44% antes de enviar ordens em 98.86 ou 99.16. Estude as mudanças diárias de preço de EMNT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund?
O maior preço de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) no último ano foi 99.05. As ações oscilaram bastante dentro de 98.13 - 99.05, e a comparação com 98.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund?
O menor preço de PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) no ano foi 98.13. A comparação com o preço atual 98.86 e 98.13 - 99.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMNT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMNT?
No passado PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 98.85 e 0.24% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 98.85
- Open
- 98.86
- Bid
- 98.86
- Ask
- 99.16
- Low
- 98.86
- High
- 98.86
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.01%
- Mudança mensal
- 0.37%
- Mudança de 6 meses
- 0.44%
- Mudança anual
- 0.24%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8