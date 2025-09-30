クォートセクション
通貨 / EMNT
株に戻る

EMNT: PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

98.86 USD 0.01 (0.01%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMNTの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1あたり98.86の安値と98.86の高値で取引されました。

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

EMNT株の現在の価格は？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの株価は本日98.86です。0.01%内で取引され、前日の終値は98.85、取引量は1に達しました。EMNTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの株は配当を出しますか？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの現在の価格は98.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.24%やUSDにも注目します。EMNTの動きはライブチャートで確認できます。

EMNT株を買う方法は？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの株は現在98.86で購入可能です。注文は通常98.86または99.16付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。EMNTの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMNT株に投資する方法は？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundへの投資では、年間の値幅98.13 - 99.05と現在の98.86を考慮します。注文は多くの場合98.86や99.16で行われる前に、0.37%や0.44%と比較されます。EMNTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの株の最高値は？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの過去1年の最高値は99.05でした。98.13 - 99.05内で株価は大きく変動し、98.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundの株の最低値は？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund(EMNT)の年間最安値は98.13でした。現在の98.86や98.13 - 99.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMNTの動きはライブチャートで確認できます。

EMNTの株式分割はいつ行われましたか？

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、98.85、0.24%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
98.86 98.86
1年のレンジ
98.13 99.05
以前の終値
98.85
始値
98.86
買値
98.86
買値
99.16
安値
98.86
高値
98.86
出来高
1
1日の変化
0.01%
1ヶ月の変化
0.37%
6ヶ月の変化
0.44%
1年の変化
0.24%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8