EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.75 USD 0.03 (0.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMBD para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.75 e o mais alto foi 23.86.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Emerging Markets Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMBD hoje?

Hoje Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) está avaliado em 23.75. O instrumento é negociado dentro de -0.13%, o fechamento de ontem foi 23.78, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMBD em tempo real.

As ações de Global X Emerging Markets Bond ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Emerging Markets Bond ETF está avaliado em 23.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.64% e USD. Monitore os movimentos de EMBD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMBD?

Você pode comprar ações de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) pelo preço atual 23.75. Ordens geralmente são executadas perto de 23.75 ou 24.05, enquanto 89 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMBD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMBD?

Investir em Global X Emerging Markets Bond ETF envolve considerar a faixa anual 21.75 - 23.98 e o preço atual 23.75. Muitos comparam 1.71% e 4.30% antes de enviar ordens em 23.75 ou 24.05. Estude as mudanças diárias de preço de EMBD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets Bond ETF?

O maior preço de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) no último ano foi 23.98. As ações oscilaram bastante dentro de 21.75 - 23.98, e a comparação com 23.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Emerging Markets Bond ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets Bond ETF?

O menor preço de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) no ano foi 21.75. A comparação com o preço atual 23.75 e 21.75 - 23.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMBD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMBD?

No passado Global X Emerging Markets Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.78 e 0.64% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.75 23.86
Faixa anual
21.75 23.98
Fechamento anterior
23.78
Open
23.80
Bid
23.75
Ask
24.05
Low
23.75
High
23.86
Volume
89
Mudança diária
-0.13%
Mudança mensal
1.71%
Mudança de 6 meses
4.30%
Mudança anual
0.64%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8