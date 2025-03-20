- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
A taxa do EMBD para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.75 e o mais alto foi 23.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Emerging Markets Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMBD Notícias
- EMHY: Emerging Markets Junk Bond ETF With Little Appeal
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Could U.S. de-risking benefit emerging markets?
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- Emerging Markets Debt: 4 Questions For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trump's Tariffs: The Impact On Fixed Income
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Next For EM Debt? 8 Questions To Consider
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMBD hoje?
Hoje Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) está avaliado em 23.75. O instrumento é negociado dentro de -0.13%, o fechamento de ontem foi 23.78, e o volume de negociação atingiu 89. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMBD em tempo real.
As ações de Global X Emerging Markets Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Emerging Markets Bond ETF está avaliado em 23.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.64% e USD. Monitore os movimentos de EMBD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMBD?
Você pode comprar ações de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) pelo preço atual 23.75. Ordens geralmente são executadas perto de 23.75 ou 24.05, enquanto 89 e -0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMBD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMBD?
Investir em Global X Emerging Markets Bond ETF envolve considerar a faixa anual 21.75 - 23.98 e o preço atual 23.75. Muitos comparam 1.71% e 4.30% antes de enviar ordens em 23.75 ou 24.05. Estude as mudanças diárias de preço de EMBD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Emerging Markets Bond ETF?
O maior preço de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) no último ano foi 23.98. As ações oscilaram bastante dentro de 21.75 - 23.98, e a comparação com 23.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Emerging Markets Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Emerging Markets Bond ETF?
O menor preço de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) no ano foi 21.75. A comparação com o preço atual 23.75 e 21.75 - 23.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMBD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMBD?
No passado Global X Emerging Markets Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.78 e 0.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.78
- Open
- 23.80
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Low
- 23.75
- High
- 23.86
- Volume
- 89
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 4.30%
- Mudança anual
- 0.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8