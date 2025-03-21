KurseKategorien
Währungen / EMBD
Zurück zum Aktien

EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.75 USD 0.03 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMBD hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.75 bis zu einem Hoch von 23.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Emerging Markets Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMBD News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EMBD heute?

Die Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) notiert heute bei 23.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.78 und das Handelsvolumen erreichte 89. Das Live-Chart von EMBD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EMBD Dividenden?

Global X Emerging Markets Bond ETF wird derzeit mit 23.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMBD zu verfolgen.

Wie kaufe ich EMBD-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) zum aktuellen Kurs von 23.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.75 oder 24.05 platziert, während 89 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMBD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EMBD-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Emerging Markets Bond ETF müssen die jährliche Spanne 21.75 - 23.98 und der aktuelle Kurs 23.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 4.30%, bevor sie Orders zu 23.75 oder 24.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMBD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF?

Der höchste Kurs von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) im vergangenen Jahr lag bei 23.98. Innerhalb von 21.75 - 23.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Emerging Markets Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) im Laufe des Jahres betrug 21.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.75 und der Spanne 21.75 - 23.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMBD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EMBD statt?

Global X Emerging Markets Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.78 und 0.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.75 23.86
Jahresspanne
21.75 23.98
Vorheriger Schlusskurs
23.78
Eröffnung
23.80
Bid
23.75
Ask
24.05
Tief
23.75
Hoch
23.86
Volumen
89
Tagesänderung
-0.13%
Monatsänderung
1.71%
6-Monatsänderung
4.30%
Jahresänderung
0.64%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8