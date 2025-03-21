- Übersicht
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
Der Wechselkurs von EMBD hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.75 bis zu einem Hoch von 23.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Emerging Markets Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EMBD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMBD heute?
Die Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) notiert heute bei 23.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.78 und das Handelsvolumen erreichte 89. Das Live-Chart von EMBD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMBD Dividenden?
Global X Emerging Markets Bond ETF wird derzeit mit 23.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMBD zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMBD-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) zum aktuellen Kurs von 23.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.75 oder 24.05 platziert, während 89 und -0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMBD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMBD-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Emerging Markets Bond ETF müssen die jährliche Spanne 21.75 - 23.98 und der aktuelle Kurs 23.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.71% und 4.30%, bevor sie Orders zu 23.75 oder 24.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMBD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF?
Der höchste Kurs von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) im vergangenen Jahr lag bei 23.98. Innerhalb von 21.75 - 23.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Emerging Markets Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Emerging Markets Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) im Laufe des Jahres betrug 21.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.75 und der Spanne 21.75 - 23.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMBD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMBD statt?
Global X Emerging Markets Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.78 und 0.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.78
- Eröffnung
- 23.80
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Tief
- 23.75
- Hoch
- 23.86
- Volumen
- 89
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 1.71%
- 6-Monatsänderung
- 4.30%
- Jahresänderung
- 0.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8