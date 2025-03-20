CotizacionesSecciones
EMBD
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.84 USD 0.06 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EMBD de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.81, mientras que el máximo ha alcanzado 23.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Emerging Markets Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMBD News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de EMBD hoy?

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) se evalúa hoy en 23.84. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 23.78 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMBD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?

Global X Emerging Markets Bond ETF se evalúa actualmente en 23.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.02% y USD. Monitoree los movimientos de EMBD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de EMBD?

Puede comprar acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) al precio actual de 23.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.84 o 24.14, mientras que 23 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMBD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de EMBD?

Invertir en Global X Emerging Markets Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.75 - 23.98 y el precio actual 23.84. Muchos comparan 2.10% y 4.70% antes de colocar órdenes en 23.84 o 24.14. Estudie los cambios diarios de precios de EMBD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?

El precio más alto de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) en el último año ha sido 23.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.75 - 23.98, una comparación con 23.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Emerging Markets Bond ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?

El precio más bajo de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) para el año ha sido 21.75. La comparación con los actuales 23.84 y 21.75 - 23.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMBD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMBD?

En el pasado, Global X Emerging Markets Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.78 y 1.02% después de las acciones corporativas.

Rango diario
23.81 23.85
Rango anual
21.75 23.98
Cierres anteriores
23.78
Open
23.85
Bid
23.84
Ask
24.14
Low
23.81
High
23.85
Volumen
23
Cambio diario
0.25%
Cambio mensual
2.10%
Cambio a 6 meses
4.70%
Cambio anual
1.02%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8