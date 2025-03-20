- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
El tipo de cambio de EMBD de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.81, mientras que el máximo ha alcanzado 23.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Emerging Markets Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMBD News
- EMHY: Emerging Markets Junk Bond ETF With Little Appeal
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Could U.S. de-risking benefit emerging markets?
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- Emerging Markets Debt: 4 Questions For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trump's Tariffs: The Impact On Fixed Income
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Next For EM Debt? 8 Questions To Consider
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EMBD hoy?
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) se evalúa hoy en 23.84. El instrumento se negocia dentro de 0.25%; el cierre de ayer ha sido 23.78 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EMBD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?
Global X Emerging Markets Bond ETF se evalúa actualmente en 23.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.02% y USD. Monitoree los movimientos de EMBD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EMBD?
Puede comprar acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) al precio actual de 23.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.84 o 24.14, mientras que 23 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EMBD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EMBD?
Invertir en Global X Emerging Markets Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.75 - 23.98 y el precio actual 23.84. Muchos comparan 2.10% y 4.70% antes de colocar órdenes en 23.84 o 24.14. Estudie los cambios diarios de precios de EMBD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?
El precio más alto de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) en el último año ha sido 23.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.75 - 23.98, una comparación con 23.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Emerging Markets Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Emerging Markets Bond ETF?
El precio más bajo de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) para el año ha sido 21.75. La comparación con los actuales 23.84 y 21.75 - 23.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EMBD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EMBD?
En el pasado, Global X Emerging Markets Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.78 y 1.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.78
- Open
- 23.85
- Bid
- 23.84
- Ask
- 24.14
- Low
- 23.81
- High
- 23.85
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 2.10%
- Cambio a 6 meses
- 4.70%
- Cambio anual
- 1.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8