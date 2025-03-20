QuotazioniSezioni
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.78 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMBD ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.78 e ad un massimo di 23.90.

Segui le dinamiche di Global X Emerging Markets Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMBD oggi?

Oggi le azioni Global X Emerging Markets Bond ETF sono prezzate a 23.78. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 23.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMBD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Emerging Markets Bond ETF pagano dividendi?

Global X Emerging Markets Bond ETF è attualmente valutato a 23.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMBD.

Come acquistare azioni EMBD?

Puoi acquistare azioni Global X Emerging Markets Bond ETF al prezzo attuale di 23.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.78 o 24.08, mentre 27 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMBD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMBD?

Investire in Global X Emerging Markets Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.75 - 23.98 e il prezzo attuale 23.78. Molti confrontano 1.84% e 4.44% prima di effettuare ordini su 23.78 o 24.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMBD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets Bond ETF?

Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets Bond ETF nell'ultimo anno è stato 23.98. All'interno di 21.75 - 23.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Emerging Markets Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets Bond ETF?

Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) nel corso dell'anno è stato 21.75. Confrontandolo con gli attuali 23.78 e 21.75 - 23.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMBD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMBD?

Global X Emerging Markets Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.80 e 0.76%.

Intervallo Giornaliero
23.78 23.90
Intervallo Annuale
21.75 23.98
Chiusura Precedente
23.80
Apertura
23.87
Bid
23.78
Ask
24.08
Minimo
23.78
Massimo
23.90
Volume
27
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.84%
Variazione Semestrale
4.44%
Variazione Annuale
0.76%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8