EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
Il tasso di cambio EMBD ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.78 e ad un massimo di 23.90.
Segui le dinamiche di Global X Emerging Markets Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EMBD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMBD oggi?
Oggi le azioni Global X Emerging Markets Bond ETF sono prezzate a 23.78. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 23.80 e il volume degli scambi ha raggiunto 27. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMBD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Emerging Markets Bond ETF pagano dividendi?
Global X Emerging Markets Bond ETF è attualmente valutato a 23.78. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMBD.
Come acquistare azioni EMBD?
Puoi acquistare azioni Global X Emerging Markets Bond ETF al prezzo attuale di 23.78. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.78 o 24.08, mentre 27 e -0.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMBD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMBD?
Investire in Global X Emerging Markets Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.75 - 23.98 e il prezzo attuale 23.78. Molti confrontano 1.84% e 4.44% prima di effettuare ordini su 23.78 o 24.08. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMBD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Emerging Markets Bond ETF?
Il prezzo massimo di Global X Emerging Markets Bond ETF nell'ultimo anno è stato 23.98. All'interno di 21.75 - 23.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.80 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Emerging Markets Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Emerging Markets Bond ETF?
Il prezzo più basso di Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) nel corso dell'anno è stato 21.75. Confrontandolo con gli attuali 23.78 e 21.75 - 23.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMBD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMBD?
Global X Emerging Markets Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.80 e 0.76%.
- Chiusura Precedente
- 23.80
- Apertura
- 23.87
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Minimo
- 23.78
- Massimo
- 23.90
- Volume
- 27
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 1.84%
- Variazione Semestrale
- 4.44%
- Variazione Annuale
- 0.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8