EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.84 USD 0.06 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMBDの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.81の安値と23.85の高値で取引されました。

Global X Emerging Markets Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EMBD News

よくあるご質問

EMBD株の現在の価格は？

Global X Emerging Markets Bond ETFの株価は本日23.84です。0.25%内で取引され、前日の終値は23.78、取引量は23に達しました。EMBDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Emerging Markets Bond ETFの株は配当を出しますか？

Global X Emerging Markets Bond ETFの現在の価格は23.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.02%やUSDにも注目します。EMBDの動きはライブチャートで確認できます。

EMBD株を買う方法は？

Global X Emerging Markets Bond ETFの株は現在23.84で購入可能です。注文は通常23.84または24.14付近で行われ、23や-0.04%が市場の動きを示します。EMBDの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMBD株に投資する方法は？

Global X Emerging Markets Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.75 - 23.98と現在の23.84を考慮します。注文は多くの場合23.84や24.14で行われる前に、2.10%や4.70%と比較されます。EMBDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Emerging Markets Bond ETFの株の最高値は？

Global X Emerging Markets Bond ETFの過去1年の最高値は23.98でした。21.75 - 23.98内で株価は大きく変動し、23.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Emerging Markets Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Emerging Markets Bond ETFの株の最低値は？

Global X Emerging Markets Bond ETF(EMBD)の年間最安値は21.75でした。現在の23.84や21.75 - 23.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMBDの動きはライブチャートで確認できます。

EMBDの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Emerging Markets Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.78、1.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.81 23.85
1年のレンジ
21.75 23.98
以前の終値
23.78
始値
23.85
買値
23.84
買値
24.14
安値
23.81
高値
23.85
出来高
23
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
2.10%
6ヶ月の変化
4.70%
1年の変化
1.02%
