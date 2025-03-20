- 概要
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBDの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり23.81の安値と23.85の高値で取引されました。
Global X Emerging Markets Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EMBD News
よくあるご質問
EMBD株の現在の価格は？
Global X Emerging Markets Bond ETFの株価は本日23.84です。0.25%内で取引され、前日の終値は23.78、取引量は23に達しました。EMBDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Emerging Markets Bond ETFの株は配当を出しますか？
Global X Emerging Markets Bond ETFの現在の価格は23.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.02%やUSDにも注目します。EMBDの動きはライブチャートで確認できます。
EMBD株を買う方法は？
Global X Emerging Markets Bond ETFの株は現在23.84で購入可能です。注文は通常23.84または24.14付近で行われ、23や-0.04%が市場の動きを示します。EMBDの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMBD株に投資する方法は？
Global X Emerging Markets Bond ETFへの投資では、年間の値幅21.75 - 23.98と現在の23.84を考慮します。注文は多くの場合23.84や24.14で行われる前に、2.10%や4.70%と比較されます。EMBDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets Bond ETFの株の最高値は？
Global X Emerging Markets Bond ETFの過去1年の最高値は23.98でした。21.75 - 23.98内で株価は大きく変動し、23.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Emerging Markets Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Emerging Markets Bond ETFの株の最低値は？
Global X Emerging Markets Bond ETF(EMBD)の年間最安値は21.75でした。現在の23.84や21.75 - 23.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMBDの動きはライブチャートで確認できます。
EMBDの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Emerging Markets Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.78、1.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.78
- 始値
- 23.85
- 買値
- 23.84
- 買値
- 24.14
- 安値
- 23.81
- 高値
- 23.85
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 4.70%
- 1年の変化
- 1.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8