报价部分
货币 / EMBD
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.84 USD 0.06 (0.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMBD汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.81和高点23.85进行交易。

关注Global X Emerging Markets Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EMBD股票今天的价格是多少？

Global X Emerging Markets Bond ETF股票今天的定价为23.84。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.78，交易量达到23。EMBD的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Emerging Markets Bond ETF股票是否支付股息？

Global X Emerging Markets Bond ETF目前的价值为23.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪EMBD走势。

如何购买EMBD股票？

您可以以23.84的当前价格购买Global X Emerging Markets Bond ETF股票。订单通常设置在23.84或24.14附近，而23和-0.04%显示市场活动。立即关注EMBD的实时图表更新。

如何投资EMBD股票？

投资Global X Emerging Markets Bond ETF需要考虑年度范围21.75 - 23.98和当前价格23.84。许多人在以23.84或24.14下订单之前，会比较2.10%和。实时查看EMBD价格图表，了解每日变化。

Global X Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Emerging Markets Bond ETF的最高价格是23.98。在21.75 - 23.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Emerging Markets Bond ETF的绩效。

Global X Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？

Global X Emerging Markets Bond ETF（EMBD）的最低价格为21.75。将其与当前的23.84和21.75 - 23.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMBD股票是什么时候拆分的？

Global X Emerging Markets Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.78和1.02%中可见。

日范围
23.81 23.85
年范围
21.75 23.98
前一天收盘价
23.78
开盘价
23.85
卖价
23.84
买价
24.14
最低价
23.81
最高价
23.85
交易量
23
日变化
0.25%
月变化
2.10%
6个月变化
4.70%
年变化
1.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8