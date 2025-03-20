EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
今日EMBD汇率已更改0.25%。当日，交易品种以低点23.81和高点23.85进行交易。
关注Global X Emerging Markets Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
EMBD股票今天的价格是多少？
Global X Emerging Markets Bond ETF股票今天的定价为23.84。它在0.25%范围内交易，昨天的收盘价为23.78，交易量达到23。EMBD的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Emerging Markets Bond ETF股票是否支付股息？
Global X Emerging Markets Bond ETF目前的价值为23.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.02%和USD。实时查看图表以跟踪EMBD走势。
如何购买EMBD股票？
您可以以23.84的当前价格购买Global X Emerging Markets Bond ETF股票。订单通常设置在23.84或24.14附近，而23和-0.04%显示市场活动。立即关注EMBD的实时图表更新。
如何投资EMBD股票？
投资Global X Emerging Markets Bond ETF需要考虑年度范围21.75 - 23.98和当前价格23.84。许多人在以23.84或24.14下订单之前，会比较2.10%和。实时查看EMBD价格图表，了解每日变化。
Global X Emerging Markets Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Emerging Markets Bond ETF的最高价格是23.98。在21.75 - 23.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Emerging Markets Bond ETF的绩效。
Global X Emerging Markets Bond ETF股票的最低价格是多少？
Global X Emerging Markets Bond ETF（EMBD）的最低价格为21.75。将其与当前的23.84和21.75 - 23.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMBD股票是什么时候拆分的？
Global X Emerging Markets Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.78和1.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.78
- 开盘价
- 23.85
- 卖价
- 23.84
- 买价
- 24.14
- 最低价
- 23.81
- 最高价
- 23.85
- 交易量
- 23
- 日变化
- 0.25%
- 月变化
- 2.10%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 1.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8