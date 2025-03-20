- Обзор рынка
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
Курс EMBD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 23.90.
Следите за динамикой Global X Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EMBD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMBD сегодня?
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) сегодня оценивается на уровне 23.78. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 23.80, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Emerging Markets Bond ETF?
Global X Emerging Markets Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.76% и USD. Отслеживайте движения EMBD на графике в реальном времени.
Как купить акции EMBD?
Вы можете купить акции Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) по текущей цене 23.78. Ордера обычно размещаются около 23.78 или 24.08, тогда как 27 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMBD?
Инвестирование в Global X Emerging Markets Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.75 - 23.98 и текущей цены 23.78. Многие сравнивают 1.84% и 4.44% перед размещением ордеров на 23.78 или 24.08. Изучайте ежедневные изменения цены EMBD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets Bond ETF?
Самая высокая цена Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) за последний год составила 23.98. Акции заметно колебались в пределах 21.75 - 23.98, сравнение с 23.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Emerging Markets Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets Bond ETF?
Самая низкая цена Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) за год составила 21.75. Сравнение с текущими 23.78 и 21.75 - 23.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMBD?
В прошлом Global X Emerging Markets Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.80 и 0.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.80
- Open
- 23.87
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Low
- 23.78
- High
- 23.90
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 1.84%
- 6-месячное изменение
- 4.44%
- Годовое изменение
- 0.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8