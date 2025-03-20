КотировкиРазделы
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF

23.78 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EMBD за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 23.90.

Следите за динамикой Global X Emerging Markets Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EMBD сегодня?

Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) сегодня оценивается на уровне 23.78. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 23.80, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMBD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Emerging Markets Bond ETF?

Global X Emerging Markets Bond ETF в настоящее время оценивается в 23.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.76% и USD. Отслеживайте движения EMBD на графике в реальном времени.

Как купить акции EMBD?

Вы можете купить акции Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) по текущей цене 23.78. Ордера обычно размещаются около 23.78 или 24.08, тогда как 27 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMBD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EMBD?

Инвестирование в Global X Emerging Markets Bond ETF предполагает учет годового диапазона 21.75 - 23.98 и текущей цены 23.78. Многие сравнивают 1.84% и 4.44% перед размещением ордеров на 23.78 или 24.08. Изучайте ежедневные изменения цены EMBD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Emerging Markets Bond ETF?

Самая высокая цена Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) за последний год составила 23.98. Акции заметно колебались в пределах 21.75 - 23.98, сравнение с 23.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Emerging Markets Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Emerging Markets Bond ETF?

Самая низкая цена Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) за год составила 21.75. Сравнение с текущими 23.78 и 21.75 - 23.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMBD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EMBD?

В прошлом Global X Emerging Markets Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.80 и 0.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.78 23.90
Годовой диапазон
21.75 23.98
Предыдущее закрытие
23.80
Open
23.87
Bid
23.78
Ask
24.08
Low
23.78
High
23.90
Объем
27
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
1.84%
6-месячное изменение
4.44%
Годовое изменение
0.76%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8