- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EMBD: Global X Emerging Markets Bond ETF
Le taux de change de EMBD a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.78 et à un maximum de 23.90.
Suivez la dynamique Global X Emerging Markets Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMBD Nouvelles
- EMHY: Emerging Markets Junk Bond ETF With Little Appeal
- Why Data Centers May Help Drive ESG-Labeled Bond Issuance
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- Global Sustainable Finance 2025: Mixed Results Highlight Regional Differences
- EMB Vs. EMBD ETFs: A Clear Winner - But Worth Owning? (NASDAQ:EMB)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Disruption Creates Opportunity In Emerging Markets Debt
- Fixed Income Investment Outlook Q3 2025
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- Tariffs Rattle Markets - But EM Debt Endures
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- Income, Resilience, And Diversification
- Could U.S. de-risking benefit emerging markets?
- Is EM Local Debt Benefiting From ‘America First’?
- China Green Bond Sales To Keep Momentum After Hitting 3-Year High
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Risk Rethought: Local Currency In A Shifting World
- Emerging Markets Debt: 4 Questions For Investors
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Trump's Tariffs: The Impact On Fixed Income
- Multi-Asset Income In A New Regime
- What’s Next For EM Debt? 8 Questions To Consider
- Navigating Opportunities In A Higher-For-Longer Market
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EMBD aujourd'hui ?
L'action Global X Emerging Markets Bond ETF est cotée à 23.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 23.80 et son volume d'échange a atteint 27. Le graphique en temps réel du cours de EMBD présente ces mises à jour.
L'action Global X Emerging Markets Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Emerging Markets Bond ETF est actuellement valorisé à 23.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMBD.
Comment acheter des actions EMBD ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Emerging Markets Bond ETF au cours actuel de 23.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.78 ou de 24.08, le 27 et le -0.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMBD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EMBD ?
Investir dans Global X Emerging Markets Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.75 - 23.98 et le prix actuel 23.78. Beaucoup comparent 1.84% et 4.44% avant de passer des ordres à 23.78 ou 24.08. Consultez le graphique du cours de EMBD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Emerging Markets Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Emerging Markets Bond ETF l'année dernière était 23.98. Au cours de 21.75 - 23.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.80 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Emerging Markets Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Emerging Markets Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) sur l'année a été 21.75. Sa comparaison avec 23.78 et 21.75 - 23.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMBD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EMBD a-t-elle été divisée ?
Global X Emerging Markets Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.80 et 0.76% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.80
- Ouverture
- 23.87
- Bid
- 23.78
- Ask
- 24.08
- Plus Bas
- 23.78
- Plus Haut
- 23.90
- Volume
- 27
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 1.84%
- Changement à 6 Mois
- 4.44%
- Changement Annuel
- 0.76%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8