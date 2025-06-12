CotaçõesSeções
Moedas / EDIV
Voltar para Ações

EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.85 USD 0.09 (0.23%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EDIV para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.71 e o mais alto foi 38.89.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDIV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EDIV hoje?

Hoje SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) está avaliado em 38.85. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 38.76, e o volume de negociação atingiu 122. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EDIV em tempo real.

As ações de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF está avaliado em 38.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.94% e USD. Monitore os movimentos de EDIV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EDIV?

Você pode comprar ações de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) pelo preço atual 38.85. Ordens geralmente são executadas perto de 38.85 ou 39.15, enquanto 122 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EDIV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EDIV?

Investir em SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 32.36 - 40.13 e o preço atual 38.85. Muitos comparam 1.60% e 9.04% antes de enviar ordens em 38.85 ou 39.15. Estude as mudanças diárias de preço de EDIV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) no último ano foi 40.13. As ações oscilaram bastante dentro de 32.36 - 40.13, e a comparação com 38.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) no ano foi 32.36. A comparação com o preço atual 38.85 e 32.36 - 40.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EDIV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EDIV?

No passado SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.76 e 2.94% após os eventos corporativos.

Faixa diária
38.71 38.89
Faixa anual
32.36 40.13
Fechamento anterior
38.76
Open
38.83
Bid
38.85
Ask
39.15
Low
38.71
High
38.89
Volume
122
Mudança diária
0.23%
Mudança mensal
1.60%
Mudança de 6 meses
9.04%
Mudança anual
2.94%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8