EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
A taxa do EDIV para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.71 e o mais alto foi 38.89.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIV Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EDIV hoje?
Hoje SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) está avaliado em 38.85. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 38.76, e o volume de negociação atingiu 122. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EDIV em tempo real.
As ações de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF está avaliado em 38.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.94% e USD. Monitore os movimentos de EDIV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EDIV?
Você pode comprar ações de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) pelo preço atual 38.85. Ordens geralmente são executadas perto de 38.85 ou 39.15, enquanto 122 e 0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EDIV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EDIV?
Investir em SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 32.36 - 40.13 e o preço atual 38.85. Muitos comparam 1.60% e 9.04% antes de enviar ordens em 38.85 ou 39.15. Estude as mudanças diárias de preço de EDIV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
O maior preço de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) no último ano foi 40.13. As ações oscilaram bastante dentro de 32.36 - 40.13, e a comparação com 38.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
O menor preço de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) no ano foi 32.36. A comparação com o preço atual 38.85 e 32.36 - 40.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EDIV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EDIV?
No passado SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.76 e 2.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.76
- Open
- 38.83
- Bid
- 38.85
- Ask
- 39.15
- Low
- 38.71
- High
- 38.89
- Volume
- 122
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 1.60%
- Mudança de 6 meses
- 9.04%
- Mudança anual
- 2.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8