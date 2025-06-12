- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Der Wechselkurs von EDIV hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.71 bis zu einem Hoch von 38.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EDIV heute?
Die Aktie von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) notiert heute bei 38.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.76 und das Handelsvolumen erreichte 122. Das Live-Chart von EDIV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EDIV Dividenden?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF wird derzeit mit 38.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EDIV zu verfolgen.
Wie kaufe ich EDIV-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) zum aktuellen Kurs von 38.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.85 oder 39.15 platziert, während 122 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EDIV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EDIV-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 32.36 - 40.13 und der aktuelle Kurs 38.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.60% und 9.04%, bevor sie Orders zu 38.85 oder 39.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EDIV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) im vergangenen Jahr lag bei 40.13. Innerhalb von 32.36 - 40.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) im Laufe des Jahres betrug 32.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.85 und der Spanne 32.36 - 40.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EDIV statt?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.76 und 2.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.76
- Eröffnung
- 38.83
- Bid
- 38.85
- Ask
- 39.15
- Tief
- 38.71
- Hoch
- 38.89
- Volumen
- 122
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- 9.04%
- Jahresänderung
- 2.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8