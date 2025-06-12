KurseKategorien
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.85 USD 0.09 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDIV hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.71 bis zu einem Hoch von 38.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EDIV heute?

Die Aktie von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) notiert heute bei 38.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.76 und das Handelsvolumen erreichte 122. Das Live-Chart von EDIV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EDIV Dividenden?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF wird derzeit mit 38.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EDIV zu verfolgen.

Wie kaufe ich EDIV-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) zum aktuellen Kurs von 38.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.85 oder 39.15 platziert, während 122 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EDIV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EDIV-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 32.36 - 40.13 und der aktuelle Kurs 38.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.60% und 9.04%, bevor sie Orders zu 38.85 oder 39.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EDIV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Der höchste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) im vergangenen Jahr lag bei 40.13. Innerhalb von 32.36 - 40.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) im Laufe des Jahres betrug 32.36. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.85 und der Spanne 32.36 - 40.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EDIV statt?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.76 und 2.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
38.71 38.89
Jahresspanne
32.36 40.13
Vorheriger Schlusskurs
38.76
Eröffnung
38.83
Bid
38.85
Ask
39.15
Tief
38.71
Hoch
38.89
Volumen
122
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
1.60%
6-Monatsänderung
9.04%
Jahresänderung
2.94%
