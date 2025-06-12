QuotazioniSezioni
Valute / EDIV
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.76 USD 0.14 (0.36%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDIV ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.61 e ad un massimo di 38.87.

Segui le dinamiche di SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

EDIV News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EDIV oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF sono prezzate a 38.76. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 38.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 250. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EDIV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF pagano dividendi?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF è attualmente valutato a 38.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EDIV.

Come acquistare azioni EDIV?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF al prezzo attuale di 38.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.76 o 39.06, mentre 250 e 0.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EDIV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EDIV?

Investire in SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.36 - 40.13 e il prezzo attuale 38.76. Molti confrontano 1.36% e 8.78% prima di effettuare ordini su 38.76 o 39.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EDIV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 40.13. All'interno di 32.36 - 40.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) nel corso dell'anno è stato 32.36. Confrontandolo con gli attuali 38.76 e 32.36 - 40.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EDIV?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.62 e 2.70%.

Intervallo Giornaliero
38.61 38.87
Intervallo Annuale
32.36 40.13
Chiusura Precedente
38.62
Apertura
38.61
Bid
38.76
Ask
39.06
Minimo
38.61
Massimo
38.87
Volume
250
Variazione giornaliera
0.36%
Variazione Mensile
1.36%
Variazione Semestrale
8.78%
Variazione Annuale
2.70%
