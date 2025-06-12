- Panoramica
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Il tasso di cambio EDIV ha avuto una variazione del 0.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 38.61 e ad un massimo di 38.87.
Segui le dinamiche di SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIV News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EDIV oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF sono prezzate a 38.76. Viene scambiato all'interno di 0.36%, la chiusura di ieri è stata 38.62 e il volume degli scambi ha raggiunto 250. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EDIV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF pagano dividendi?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF è attualmente valutato a 38.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EDIV.
Come acquistare azioni EDIV?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF al prezzo attuale di 38.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.76 o 39.06, mentre 250 e 0.39% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EDIV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EDIV?
Investire in SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.36 - 40.13 e il prezzo attuale 38.76. Molti confrontano 1.36% e 8.78% prima di effettuare ordini su 38.76 o 39.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EDIV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Il prezzo massimo di SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 40.13. All'interno di 32.36 - 40.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.62 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Il prezzo più basso di SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) nel corso dell'anno è stato 32.36. Confrontandolo con gli attuali 38.76 e 32.36 - 40.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EDIV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EDIV?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.62 e 2.70%.
- Chiusura Precedente
- 38.62
- Apertura
- 38.61
- Bid
- 38.76
- Ask
- 39.06
- Minimo
- 38.61
- Massimo
- 38.87
- Volume
- 250
- Variazione giornaliera
- 0.36%
- Variazione Mensile
- 1.36%
- Variazione Semestrale
- 8.78%
- Variazione Annuale
- 2.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8