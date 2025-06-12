报价部分
货币 / EDIV
回到股票

EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.76 USD 0.14 (0.36%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EDIV汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点38.61和高点38.87进行交易。

关注SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDIV新闻

常见问题解答

EDIV股票今天的价格是多少？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票今天的定价为38.76。它在0.36%范围内交易，昨天的收盘价为38.62，交易量达到250。EDIV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF目前的价值为38.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪EDIV走势。

如何购买EDIV股票？

您可以以38.76的当前价格购买SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票。订单通常设置在38.76或39.06附近，而250和0.39%显示市场活动。立即关注EDIV的实时图表更新。

如何投资EDIV股票？

投资SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF需要考虑年度范围32.36 - 40.13和当前价格38.76。许多人在以38.76或39.06下订单之前，会比较1.36%和。实时查看EDIV价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是40.13。在32.36 - 40.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF的绩效。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF（EDIV）的最低价格为32.36。将其与当前的38.76和32.36 - 40.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EDIV股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.62和2.70%中可见。

日范围
38.61 38.87
年范围
32.36 40.13
前一天收盘价
38.62
开盘价
38.61
卖价
38.76
买价
39.06
最低价
38.61
最高价
38.87
交易量
250
日变化
0.36%
月变化
1.36%
6个月变化
8.78%
年变化
2.70%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8