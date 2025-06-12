EDIV股票今天的价格是多少？ SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票今天的定价为38.76。它在0.36%范围内交易，昨天的收盘价为38.62，交易量达到250。EDIV的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票是否支付股息？ SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF目前的价值为38.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪EDIV走势。

如何购买EDIV股票？ 您可以以38.76的当前价格购买SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票。订单通常设置在38.76或39.06附近，而250和0.39%显示市场活动。立即关注EDIV的实时图表更新。

如何投资EDIV股票？ 投资SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF需要考虑年度范围32.36 - 40.13和当前价格38.76。许多人在以38.76或39.06下订单之前，会比较1.36%和。实时查看EDIV价格图表，了解每日变化。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是40.13。在32.36 - 40.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF的绩效。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？ SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF（EDIV）的最低价格为32.36。将其与当前的38.76和32.36 - 40.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。