EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
今日EDIV汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点38.61和高点38.87进行交易。
关注SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EDIV新闻
常见问题解答
EDIV股票今天的价格是多少？
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票今天的定价为38.76。它在0.36%范围内交易，昨天的收盘价为38.62，交易量达到250。EDIV的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF目前的价值为38.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.70%和USD。实时查看图表以跟踪EDIV走势。
如何购买EDIV股票？
您可以以38.76的当前价格购买SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF股票。订单通常设置在38.76或39.06附近，而250和0.39%显示市场活动。立即关注EDIV的实时图表更新。
如何投资EDIV股票？
投资SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF需要考虑年度范围32.36 - 40.13和当前价格38.76。许多人在以38.76或39.06下订单之前，会比较1.36%和。实时查看EDIV价格图表，了解每日变化。
SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF的最高价格是40.13。在32.36 - 40.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF的绩效。
SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF股票的最低价格是多少？
SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF（EDIV）的最低价格为32.36。将其与当前的38.76和32.36 - 40.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EDIV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EDIV股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.62和2.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.62
- 开盘价
- 38.61
- 卖价
- 38.76
- 买价
- 39.06
- 最低价
- 38.61
- 最高价
- 38.87
- 交易量
- 250
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- 1.36%
- 6个月变化
- 8.78%
- 年变化
- 2.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8