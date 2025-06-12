- Panorámica
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
El tipo de cambio de EDIV de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.61, mientras que el máximo ha alcanzado 38.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIV News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EDIV hoy?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) se evalúa hoy en 38.76. El instrumento se negocia dentro de 0.36%; el cierre de ayer ha sido 38.62 y el volumen comercial ha alcanzado 250. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EDIV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF se evalúa actualmente en 38.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.70% y USD. Monitoree los movimientos de EDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EDIV?
Puede comprar acciones de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) al precio actual de 38.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 38.76 o 39.06, mientras que 250 y 0.39% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EDIV?
Invertir en SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.36 - 40.13 y el precio actual 38.76. Muchos comparan 1.36% y 8.78% antes de colocar órdenes en 38.76 o 39.06. Estudie los cambios diarios de precios de EDIV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
El precio más alto de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) en el último año ha sido 40.13. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.36 - 40.13, una comparación con 38.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
El precio más bajo de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) para el año ha sido 32.36. La comparación con los actuales 38.76 y 32.36 - 40.13 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EDIV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EDIV?
En el pasado, SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 38.62 y 2.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 38.62
- Open
- 38.61
- Bid
- 38.76
- Ask
- 39.06
- Low
- 38.61
- High
- 38.87
- Volumen
- 250
- Cambio diario
- 0.36%
- Cambio mensual
- 1.36%
- Cambio a 6 meses
- 8.78%
- Cambio anual
- 2.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8