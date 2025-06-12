КотировкиРазделы
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.76 USD 0.14 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EDIV за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 38.87.

Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EDIV сегодня?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) сегодня оценивается на уровне 38.76. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 38.62, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDIV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF?

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF в настоящее время оценивается в 38.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.70% и USD. Отслеживайте движения EDIV на графике в реальном времени.

Как купить акции EDIV?

Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) по текущей цене 38.76. Ордера обычно размещаются около 38.76 или 39.06, тогда как 250 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDIV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EDIV?

Инвестирование в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 32.36 - 40.13 и текущей цены 38.76. Многие сравнивают 1.36% и 8.78% перед размещением ордеров на 38.76 или 39.06. Изучайте ежедневные изменения цены EDIV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 32.36 - 40.13, сравнение с 38.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?

Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) за год составила 32.36. Сравнение с текущими 38.76 и 32.36 - 40.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EDIV?

В прошлом SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.62 и 2.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
38.61 38.87
Годовой диапазон
32.36 40.13
Предыдущее закрытие
38.62
Open
38.61
Bid
38.76
Ask
39.06
Low
38.61
High
38.87
Объем
250
Дневное изменение
0.36%
Месячное изменение
1.36%
6-месячное изменение
8.78%
Годовое изменение
2.70%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8