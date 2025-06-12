- Обзор рынка
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Курс EDIV за сегодня изменился на 0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.61, а максимальная — 38.87.
Следите за динамикой SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EDIV сегодня?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) сегодня оценивается на уровне 38.76. Инструмент торгуется в пределах 0.36%, вчерашнее закрытие составило 38.62, а торговый объем достиг 250. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EDIV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF в настоящее время оценивается в 38.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.70% и USD. Отслеживайте движения EDIV на графике в реальном времени.
Как купить акции EDIV?
Вы можете купить акции SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) по текущей цене 38.76. Ордера обычно размещаются около 38.76 или 39.06, тогда как 250 и 0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EDIV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EDIV?
Инвестирование в SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 32.36 - 40.13 и текущей цены 38.76. Многие сравнивают 1.36% и 8.78% перед размещением ордеров на 38.76 или 39.06. Изучайте ежедневные изменения цены EDIV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Самая высокая цена SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 32.36 - 40.13, сравнение с 38.62 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF?
Самая низкая цена SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) за год составила 32.36. Сравнение с текущими 38.76 и 32.36 - 40.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EDIV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EDIV?
В прошлом SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.62 и 2.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.62
- Open
- 38.61
- Bid
- 38.76
- Ask
- 39.06
- Low
- 38.61
- High
- 38.87
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- 0.36%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 8.78%
- Годовое изменение
- 2.70%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8