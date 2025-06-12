クォートセクション
通貨 / EDIV
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

38.76 USD 0.14 (0.36%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EDIVの今日の為替レートは、0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり38.61の安値と38.87の高値で取引されました。

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EDIV株の現在の価格は？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの株価は本日38.76です。0.36%内で取引され、前日の終値は38.62、取引量は250に達しました。EDIVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの現在の価格は38.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.70%やUSDにも注目します。EDIVの動きはライブチャートで確認できます。

EDIV株を買う方法は？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFの株は現在38.76で購入可能です。注文は通常38.76または39.06付近で行われ、250や0.39%が市場の動きを示します。EDIVの最新情報はライブチャートで確認できます。

EDIV株に投資する方法は？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFへの投資では、年間の値幅32.36 - 40.13と現在の38.76を考慮します。注文は多くの場合38.76や39.06で行われる前に、1.36%や8.78%と比較されます。EDIVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETFの株の最高値は？

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETFの過去1年の最高値は40.13でした。32.36 - 40.13内で株価は大きく変動し、38.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETFの株の最低値は？

SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF(EDIV)の年間最安値は32.36でした。現在の38.76や32.36 - 40.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EDIVの動きはライブチャートで確認できます。

EDIVの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.62、2.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.61 38.87
1年のレンジ
32.36 40.13
以前の終値
38.62
始値
38.61
買値
38.76
買値
39.06
安値
38.61
高値
38.87
出来高
250
1日の変化
0.36%
1ヶ月の変化
1.36%
6ヶ月の変化
8.78%
1年の変化
2.70%
