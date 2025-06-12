- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EDIV: SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Le taux de change de EDIV a changé de 0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 38.61 et à un maximum de 38.87.
Suivez la dynamique SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EDIV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EDIV aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF est cotée à 38.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.36%, a clôturé hier à 38.62 et son volume d'échange a atteint 250. Le graphique en temps réel du cours de EDIV présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF est actuellement valorisé à 38.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.70% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EDIV.
Comment acheter des actions EDIV ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF au cours actuel de 38.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.76 ou de 39.06, le 250 et le 0.39% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EDIV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EDIV ?
Investir dans SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.36 - 40.13 et le prix actuel 38.76. Beaucoup comparent 1.36% et 8.78% avant de passer des ordres à 38.76 ou 39.06. Consultez le graphique du cours de EDIV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF l'année dernière était 40.13. Au cours de 32.36 - 40.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.62 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) sur l'année a été 32.36. Sa comparaison avec 38.76 et 32.36 - 40.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EDIV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EDIV a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.62 et 2.70% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 38.62
- Ouverture
- 38.61
- Bid
- 38.76
- Ask
- 39.06
- Plus Bas
- 38.61
- Plus Haut
- 38.87
- Volume
- 250
- Changement quotidien
- 0.36%
- Changement Mensuel
- 1.36%
- Changement à 6 Mois
- 8.78%
- Changement Annuel
- 2.70%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8