DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
A taxa do DWX para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.62 e o mais alto foi 42.75.
Veja a dinâmica do par de moedas SPDR S&P International Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWX Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWX hoje?
Hoje SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) está avaliado em 42.74. O instrumento é negociado dentro de 0.26%, o fechamento de ontem foi 42.63, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWX em tempo real.
As ações de SPDR S&P International Dividend ETF pagam dividendos?
Atualmente SPDR S&P International Dividend ETF está avaliado em 42.74. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.22% e USD. Monitore os movimentos de DWX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWX?
Você pode comprar ações de SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) pelo preço atual 42.74. Ordens geralmente são executadas perto de 42.74 ou 43.04, enquanto 8 e 0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWX?
Investir em SPDR S&P International Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 34.26 - 43.74 e o preço atual 42.74. Muitos comparam 0.35% e 11.45% antes de enviar ordens em 42.74 ou 43.04. Estude as mudanças diárias de preço de DWX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
O maior preço de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) no último ano foi 43.74. As ações oscilaram bastante dentro de 34.26 - 43.74, e a comparação com 42.63 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR S&P International Dividend ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
O menor preço de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) no ano foi 34.26. A comparação com o preço atual 42.74 e 34.26 - 43.74 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWX?
No passado SPDR S&P International Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.63 e 11.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.63
- Open
- 42.62
- Bid
- 42.74
- Ask
- 43.04
- Low
- 42.62
- High
- 42.75
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- 0.35%
- Mudança de 6 meses
- 11.45%
- Mudança anual
- 11.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8