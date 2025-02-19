KurseKategorien
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.74 USD 0.11 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DWX hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.62 bis zu einem Hoch von 42.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die SPDR S&P International Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

DWX News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DWX heute?

Die Aktie von SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) notiert heute bei 42.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.63 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von DWX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DWX Dividenden?

SPDR S&P International Dividend ETF wird derzeit mit 42.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWX zu verfolgen.

Wie kaufe ich DWX-Aktien?

Sie können Aktien von SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) zum aktuellen Kurs von 42.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.74 oder 43.04 platziert, während 8 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DWX-Aktien?

Bei einer Investition in SPDR S&P International Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 34.26 - 43.74 und der aktuelle Kurs 42.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.35% und 11.45%, bevor sie Orders zu 42.74 oder 43.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Der höchste Kurs von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) im vergangenen Jahr lag bei 43.74. Innerhalb von 34.26 - 43.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P International Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Der niedrigste Kurs von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) im Laufe des Jahres betrug 34.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.74 und der Spanne 34.26 - 43.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DWX statt?

SPDR S&P International Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.63 und 11.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
42.62 42.75
Jahresspanne
34.26 43.74
Vorheriger Schlusskurs
42.63
Eröffnung
42.62
Bid
42.74
Ask
43.04
Tief
42.62
Hoch
42.75
Volumen
8
Tagesänderung
0.26%
Monatsänderung
0.35%
6-Monatsänderung
11.45%
Jahresänderung
11.22%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8