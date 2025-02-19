- Übersicht
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
Der Wechselkurs von DWX hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.62 bis zu einem Hoch von 42.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P International Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWX heute?
Die Aktie von SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) notiert heute bei 42.74. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.26% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.63 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von DWX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWX Dividenden?
SPDR S&P International Dividend ETF wird derzeit mit 42.74 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWX zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWX-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) zum aktuellen Kurs von 42.74 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.74 oder 43.04 platziert, während 8 und 0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWX-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR S&P International Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 34.26 - 43.74 und der aktuelle Kurs 42.74 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.35% und 11.45%, bevor sie Orders zu 42.74 oder 43.04 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Der höchste Kurs von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) im vergangenen Jahr lag bei 43.74. Innerhalb von 34.26 - 43.74 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.63 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR S&P International Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) im Laufe des Jahres betrug 34.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.74 und der Spanne 34.26 - 43.74 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWX statt?
SPDR S&P International Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.63 und 11.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.63
- Eröffnung
- 42.62
- Bid
- 42.74
- Ask
- 43.04
- Tief
- 42.62
- Hoch
- 42.75
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 0.35%
- 6-Monatsänderung
- 11.45%
- Jahresänderung
- 11.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8