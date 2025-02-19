- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
El tipo de cambio de DWX de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.57, mientras que el máximo ha alcanzado 42.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P International Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWX News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- PID: Lagging Performance, Other International Funds Far Better (PID)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DWX – Is It Better Than VYMI? (NYSEARCA:DWX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DWX hoy?
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) se evalúa hoy en 42.63. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 42.75 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DWX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P International Dividend ETF?
SPDR S&P International Dividend ETF se evalúa actualmente en 42.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.93% y USD. Monitoree los movimientos de DWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DWX?
Puede comprar acciones de SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) al precio actual de 42.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.63 o 42.93, mientras que 20 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DWX?
Invertir en SPDR S&P International Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.26 - 43.74 y el precio actual 42.63. Muchos comparan 0.09% y 11.16% antes de colocar órdenes en 42.63 o 42.93. Estudie los cambios diarios de precios de DWX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
El precio más alto de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) en el último año ha sido 43.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.26 - 43.74, una comparación con 42.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P International Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
El precio más bajo de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) para el año ha sido 34.26. La comparación con los actuales 42.63 y 34.26 - 43.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DWX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DWX?
En el pasado, SPDR S&P International Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.75 y 10.93% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.75
- Open
- 42.58
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Low
- 42.57
- High
- 42.63
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- -0.28%
- Cambio mensual
- 0.09%
- Cambio a 6 meses
- 11.16%
- Cambio anual
- 10.93%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8