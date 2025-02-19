CotizacionesSecciones
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.63 USD 0.12 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DWX de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.57, mientras que el máximo ha alcanzado 42.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P International Dividend ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DWX hoy?

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) se evalúa hoy en 42.63. El instrumento se negocia dentro de -0.28%; el cierre de ayer ha sido 42.75 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DWX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR S&P International Dividend ETF?

SPDR S&P International Dividend ETF se evalúa actualmente en 42.63. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.93% y USD. Monitoree los movimientos de DWX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DWX?

Puede comprar acciones de SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) al precio actual de 42.63. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.63 o 42.93, mientras que 20 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DWX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DWX?

Invertir en SPDR S&P International Dividend ETF implica tener en cuenta el rango anual 34.26 - 43.74 y el precio actual 42.63. Muchos comparan 0.09% y 11.16% antes de colocar órdenes en 42.63 o 42.93. Estudie los cambios diarios de precios de DWX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

El precio más alto de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) en el último año ha sido 43.74. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 34.26 - 43.74, una comparación con 42.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR S&P International Dividend ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

El precio más bajo de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) para el año ha sido 34.26. La comparación con los actuales 42.63 y 34.26 - 43.74 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DWX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DWX?

En el pasado, SPDR S&P International Dividend ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.75 y 10.93% después de las acciones corporativas.

Rango diario
42.57 42.63
Rango anual
34.26 43.74
Cierres anteriores
42.75
Open
42.58
Bid
42.63
Ask
42.93
Low
42.57
High
42.63
Volumen
20
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
0.09%
Cambio a 6 meses
11.16%
Cambio anual
10.93%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8