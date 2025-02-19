クォートセクション
通貨 / DWX
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.63 USD 0.12 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWXの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり42.57の安値と42.63の高値で取引されました。

SPDR S&P International Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DWX株の現在の価格は？

SPDR S&P International Dividend ETFの株価は本日42.63です。-0.28%内で取引され、前日の終値は42.75、取引量は20に達しました。DWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR S&P International Dividend ETFの株は配当を出しますか？

SPDR S&P International Dividend ETFの現在の価格は42.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.93%やUSDにも注目します。DWXの動きはライブチャートで確認できます。

DWX株を買う方法は？

SPDR S&P International Dividend ETFの株は現在42.63で購入可能です。注文は通常42.63または42.93付近で行われ、20や0.12%が市場の動きを示します。DWXの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWX株に投資する方法は？

SPDR S&P International Dividend ETFへの投資では、年間の値幅34.26 - 43.74と現在の42.63を考慮します。注文は多くの場合42.63や42.93で行われる前に、0.09%や11.16%と比較されます。DWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの株の最高値は？

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの過去1年の最高値は43.74でした。34.26 - 43.74内で株価は大きく変動し、42.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P International Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの株の最低値は？

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF(DWX)の年間最安値は34.26でした。現在の42.63や34.26 - 43.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWXの動きはライブチャートで確認できます。

DWXの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR S&P International Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.75、10.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.57 42.63
1年のレンジ
34.26 43.74
以前の終値
42.75
始値
42.58
買値
42.63
買値
42.93
安値
42.57
高値
42.63
出来高
20
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
0.09%
6ヶ月の変化
11.16%
1年の変化
10.93%
