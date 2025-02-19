- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
DWXの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり42.57の安値と42.63の高値で取引されました。
SPDR S&P International Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWX News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- PID: Lagging Performance, Other International Funds Far Better (PID)
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- DWX – Is It Better Than VYMI? (NYSEARCA:DWX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Navigating The New Tariff Landscape
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
DWX株の現在の価格は？
SPDR S&P International Dividend ETFの株価は本日42.63です。-0.28%内で取引され、前日の終値は42.75、取引量は20に達しました。DWXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
SPDR S&P International Dividend ETFの株は配当を出しますか？
SPDR S&P International Dividend ETFの現在の価格は42.63です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.93%やUSDにも注目します。DWXの動きはライブチャートで確認できます。
DWX株を買う方法は？
SPDR S&P International Dividend ETFの株は現在42.63で購入可能です。注文は通常42.63または42.93付近で行われ、20や0.12%が市場の動きを示します。DWXの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWX株に投資する方法は？
SPDR S&P International Dividend ETFへの投資では、年間の値幅34.26 - 43.74と現在の42.63を考慮します。注文は多くの場合42.63や42.93で行われる前に、0.09%や11.16%と比較されます。DWXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの株の最高値は？
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの過去1年の最高値は43.74でした。34.26 - 43.74内で株価は大きく変動し、42.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR S&P International Dividend ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETFの株の最低値は？
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF(DWX)の年間最安値は34.26でした。現在の42.63や34.26 - 43.74と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWXの動きはライブチャートで確認できます。
DWXの株式分割はいつ行われましたか？
SPDR S&P International Dividend ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.75、10.93%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 42.75
- 始値
- 42.58
- 買値
- 42.63
- 買値
- 42.93
- 安値
- 42.57
- 高値
- 42.63
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 0.09%
- 6ヶ月の変化
- 11.16%
- 1年の変化
- 10.93%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8