DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
今日DWX汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.57和高点42.63进行交易。
关注SPDR S&P International Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DWX新闻
常见问题解答
DWX股票今天的价格是多少？
SPDR S&P International Dividend ETF股票今天的定价为42.63。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到20。DWX的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR S&P International Dividend ETF股票是否支付股息？
SPDR S&P International Dividend ETF目前的价值为42.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.93%和USD。实时查看图表以跟踪DWX走势。
如何购买DWX股票？
您可以以42.63的当前价格购买SPDR S&P International Dividend ETF股票。订单通常设置在42.63或42.93附近，而20和0.12%显示市场活动。立即关注DWX的实时图表更新。
如何投资DWX股票？
投资SPDR S&P International Dividend ETF需要考虑年度范围34.26 - 43.74和当前价格42.63。许多人在以42.63或42.93下订单之前，会比较0.09%和。实时查看DWX价格图表，了解每日变化。
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF的最高价格是43.74。在34.26 - 43.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P International Dividend ETF的绩效。
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF股票的最低价格是多少？
SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF（DWX）的最低价格为34.26。将其与当前的42.63和34.26 - 43.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DWX股票是什么时候拆分的？
SPDR S&P International Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和10.93%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.75
- 开盘价
- 42.58
- 卖价
- 42.63
- 买价
- 42.93
- 最低价
- 42.57
- 最高价
- 42.63
- 交易量
- 20
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 0.09%
- 6个月变化
- 11.16%
- 年变化
- 10.93%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8