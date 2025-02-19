报价部分
货币 / DWX
回到股票

DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.63 USD 0.12 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DWX汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点42.57和高点42.63进行交易。

关注SPDR S&P International Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DWX新闻

常见问题解答

DWX股票今天的价格是多少？

SPDR S&P International Dividend ETF股票今天的定价为42.63。它在-0.28%范围内交易，昨天的收盘价为42.75，交易量达到20。DWX的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR S&P International Dividend ETF股票是否支付股息？

SPDR S&P International Dividend ETF目前的价值为42.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.93%和USD。实时查看图表以跟踪DWX走势。

如何购买DWX股票？

您可以以42.63的当前价格购买SPDR S&P International Dividend ETF股票。订单通常设置在42.63或42.93附近，而20和0.12%显示市场活动。立即关注DWX的实时图表更新。

如何投资DWX股票？

投资SPDR S&P International Dividend ETF需要考虑年度范围34.26 - 43.74和当前价格42.63。许多人在以42.63或42.93下订单之前，会比较0.09%和。实时查看DWX价格图表，了解每日变化。

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF的最高价格是43.74。在34.26 - 43.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR S&P International Dividend ETF的绩效。

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF股票的最低价格是多少？

SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF（DWX）的最低价格为34.26。将其与当前的42.63和34.26 - 43.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DWX股票是什么时候拆分的？

SPDR S&P International Dividend ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.75和10.93%中可见。

日范围
42.57 42.63
年范围
34.26 43.74
前一天收盘价
42.75
开盘价
42.58
卖价
42.63
买价
42.93
最低价
42.57
最高价
42.63
交易量
20
日变化
-0.28%
月变化
0.09%
6个月变化
11.16%
年变化
10.93%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8