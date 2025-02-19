- Aperçu
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
Le taux de change de DWX a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.57 et à un maximum de 42.63.
Suivez la dynamique SPDR S&P International Dividend ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWX Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWX aujourd'hui ?
L'action SPDR S&P International Dividend ETF est cotée à 42.63 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.28%, a clôturé hier à 42.75 et son volume d'échange a atteint 20. Le graphique en temps réel du cours de DWX présente ces mises à jour.
L'action SPDR S&P International Dividend ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR S&P International Dividend ETF est actuellement valorisé à 42.63. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 10.93% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWX.
Comment acheter des actions DWX ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR S&P International Dividend ETF au cours actuel de 42.63. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.63 ou de 42.93, le 20 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWX ?
Investir dans SPDR S&P International Dividend ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 34.26 - 43.74 et le prix actuel 42.63. Beaucoup comparent 0.09% et 11.16% avant de passer des ordres à 42.63 ou 42.93. Consultez le graphique du cours de DWX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF l'année dernière était 43.74. Au cours de 34.26 - 43.74, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR S&P International Dividend ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) sur l'année a été 34.26. Sa comparaison avec 42.63 et 34.26 - 43.74 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWX a-t-elle été divisée ?
SPDR S&P International Dividend ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.75 et 10.93% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.75
- Ouverture
- 42.58
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Plus Bas
- 42.57
- Plus Haut
- 42.63
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- -0.28%
- Changement Mensuel
- 0.09%
- Changement à 6 Mois
- 11.16%
- Changement Annuel
- 10.93%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8