DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.63 USD 0.12 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DWX ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.57 e ad un massimo di 42.63.

Segui le dinamiche di SPDR S&P International Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Qual è il prezzo delle azioni DWX oggi?

Oggi le azioni SPDR S&P International Dividend ETF sono prezzate a 42.63. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 42.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR S&P International Dividend ETF pagano dividendi?

SPDR S&P International Dividend ETF è attualmente valutato a 42.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWX.

Come acquistare azioni DWX?

Puoi acquistare azioni SPDR S&P International Dividend ETF al prezzo attuale di 42.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.63 o 42.93, mentre 20 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DWX?

Investire in SPDR S&P International Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.26 - 43.74 e il prezzo attuale 42.63. Molti confrontano 0.09% e 11.16% prima di effettuare ordini su 42.63 o 42.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Il prezzo massimo di SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 43.74. All'interno di 34.26 - 43.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P International Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Il prezzo più basso di SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) nel corso dell'anno è stato 34.26. Confrontandolo con gli attuali 42.63 e 34.26 - 43.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWX?

SPDR S&P International Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.75 e 10.93%.

Intervallo Giornaliero
42.57 42.63
Intervallo Annuale
34.26 43.74
Chiusura Precedente
42.75
Apertura
42.58
Bid
42.63
Ask
42.93
Minimo
42.57
Massimo
42.63
Volume
20
Variazione giornaliera
-0.28%
Variazione Mensile
0.09%
Variazione Semestrale
11.16%
Variazione Annuale
10.93%
