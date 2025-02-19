- Panoramica
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
Il tasso di cambio DWX ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.57 e ad un massimo di 42.63.
Segui le dinamiche di SPDR S&P International Dividend ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWX News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DWX oggi?
Oggi le azioni SPDR S&P International Dividend ETF sono prezzate a 42.63. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 42.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni SPDR S&P International Dividend ETF pagano dividendi?
SPDR S&P International Dividend ETF è attualmente valutato a 42.63. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 10.93% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWX.
Come acquistare azioni DWX?
Puoi acquistare azioni SPDR S&P International Dividend ETF al prezzo attuale di 42.63. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.63 o 42.93, mentre 20 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DWX?
Investire in SPDR S&P International Dividend ETF implica considerare l'intervallo annuale 34.26 - 43.74 e il prezzo attuale 42.63. Molti confrontano 0.09% e 11.16% prima di effettuare ordini su 42.63 o 42.93. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Il prezzo massimo di SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF nell'ultimo anno è stato 43.74. All'interno di 34.26 - 43.74, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR S&P International Dividend ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Il prezzo più basso di SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) nel corso dell'anno è stato 34.26. Confrontandolo con gli attuali 42.63 e 34.26 - 43.74 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWX?
SPDR S&P International Dividend ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.75 e 10.93%.
- Chiusura Precedente
- 42.75
- Apertura
- 42.58
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Minimo
- 42.57
- Massimo
- 42.63
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 0.09%
- Variazione Semestrale
- 11.16%
- Variazione Annuale
- 10.93%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8