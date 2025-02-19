- Обзор рынка
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF
Курс DWX за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.57, а максимальная — 42.63.
Следите за динамикой SPDR S&P International Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DWX сегодня?
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) сегодня оценивается на уровне 42.63. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 42.75, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P International Dividend ETF?
SPDR S&P International Dividend ETF в настоящее время оценивается в 42.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.93% и USD. Отслеживайте движения DWX на графике в реальном времени.
Как купить акции DWX?
Вы можете купить акции SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) по текущей цене 42.63. Ордера обычно размещаются около 42.63 или 42.93, тогда как 20 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWX?
Инвестирование в SPDR S&P International Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 34.26 - 43.74 и текущей цены 42.63. Многие сравнивают 0.09% и 11.16% перед размещением ордеров на 42.63 или 42.93. Изучайте ежедневные изменения цены DWX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Самая высокая цена SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) за последний год составила 43.74. Акции заметно колебались в пределах 34.26 - 43.74, сравнение с 42.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P International Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?
Самая низкая цена SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) за год составила 34.26. Сравнение с текущими 42.63 и 34.26 - 43.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWX?
В прошлом SPDR S&P International Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.75 и 10.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.75
- Open
- 42.58
- Bid
- 42.63
- Ask
- 42.93
- Low
- 42.57
- High
- 42.63
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.09%
- 6-месячное изменение
- 11.16%
- Годовое изменение
- 10.93%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8