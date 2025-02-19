КотировкиРазделы
DWX: SPDR S&P International Dividend ETF

42.63 USD 0.12 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DWX за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.57, а максимальная — 42.63.

Следите за динамикой SPDR S&P International Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DWX сегодня?

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) сегодня оценивается на уровне 42.63. Инструмент торгуется в пределах -0.28%, вчерашнее закрытие составило 42.75, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR S&P International Dividend ETF?

SPDR S&P International Dividend ETF в настоящее время оценивается в 42.63. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.93% и USD. Отслеживайте движения DWX на графике в реальном времени.

Как купить акции DWX?

Вы можете купить акции SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) по текущей цене 42.63. Ордера обычно размещаются около 42.63 или 42.93, тогда как 20 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DWX?

Инвестирование в SPDR S&P International Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 34.26 - 43.74 и текущей цены 42.63. Многие сравнивают 0.09% и 11.16% перед размещением ордеров на 42.63 или 42.93. Изучайте ежедневные изменения цены DWX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Самая высокая цена SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) за последний год составила 43.74. Акции заметно колебались в пределах 34.26 - 43.74, сравнение с 42.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR S&P International Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF?

Самая низкая цена SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF (DWX) за год составила 34.26. Сравнение с текущими 42.63 и 34.26 - 43.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DWX?

В прошлом SPDR S&P International Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.75 и 10.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.57 42.63
Годовой диапазон
34.26 43.74
Предыдущее закрытие
42.75
Open
42.58
Bid
42.63
Ask
42.93
Low
42.57
High
42.63
Объем
20
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.09%
6-месячное изменение
11.16%
Годовое изменение
10.93%
