DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
A taxa do DWLD para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.00 e o mais alto foi 45.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWLD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DWLD hoje?
Hoje Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) está avaliado em 45.15. O instrumento é negociado dentro de -0.79%, o fechamento de ontem foi 45.51, e o volume de negociação atingiu 18. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DWLD em tempo real.
As ações de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF pagam dividendos?
Atualmente Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF está avaliado em 45.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 17.95% e USD. Monitore os movimentos de DWLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DWLD?
Você pode comprar ações de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) pelo preço atual 45.15. Ordens geralmente são executadas perto de 45.15 ou 45.45, enquanto 18 e -0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DWLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DWLD?
Investir em Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF envolve considerar a faixa anual 32.29 - 45.61 e o preço atual 45.15. Muitos comparam 4.54% e 19.73% antes de enviar ordens em 45.15 ou 45.45. Estude as mudanças diárias de preço de DWLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Davis Select Worldwide ETF?
O maior preço de Davis Select Worldwide ETF (DWLD) no último ano foi 45.61. As ações oscilaram bastante dentro de 32.29 - 45.61, e a comparação com 45.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Davis Select Worldwide ETF?
O menor preço de Davis Select Worldwide ETF (DWLD) no ano foi 32.29. A comparação com o preço atual 45.15 e 32.29 - 45.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DWLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DWLD?
No passado Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.51 e 17.95% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.51
- Open
- 45.43
- Bid
- 45.15
- Ask
- 45.45
- Low
- 45.00
- High
- 45.43
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- 4.54%
- Mudança de 6 meses
- 19.73%
- Mudança anual
- 17.95%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8