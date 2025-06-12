- Aperçu
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
Le taux de change de DWLD a changé de 0.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.40 et à un maximum de 45.52.
Suivez la dynamique Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWLD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DWLD aujourd'hui ?
L'action Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF est cotée à 45.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.86%, a clôturé hier à 45.12 et son volume d'échange a atteint 49. Le graphique en temps réel du cours de DWLD présente ces mises à jour.
L'action Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF verse-t-elle des dividendes ?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF est actuellement valorisé à 45.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DWLD.
Comment acheter des actions DWLD ?
Vous pouvez acheter des actions Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF au cours actuel de 45.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.51 ou de 45.81, le 49 et le 0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DWLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DWLD ?
Investir dans Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.29 - 45.61 et le prix actuel 45.51. Beaucoup comparent 5.37% et 20.68% avant de passer des ordres à 45.51 ou 45.81. Consultez le graphique du cours de DWLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Davis Select Worldwide ETF ?
Le cours le plus élevé de Davis Select Worldwide ETF l'année dernière était 45.61. Au cours de 32.29 - 45.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.12 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Davis Select Worldwide ETF ?
Le cours le plus bas de Davis Select Worldwide ETF (DWLD) sur l'année a été 32.29. Sa comparaison avec 45.51 et 32.29 - 45.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DWLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DWLD a-t-elle été divisée ?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.12 et 18.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.12
- Ouverture
- 45.44
- Bid
- 45.51
- Ask
- 45.81
- Plus Bas
- 45.40
- Plus Haut
- 45.52
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- 0.86%
- Changement Mensuel
- 5.37%
- Changement à 6 Mois
- 20.68%
- Changement Annuel
- 18.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8