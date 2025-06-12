- Panorámica
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
El tipo de cambio de DWLD de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.00, mientras que el máximo ha alcanzado 45.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DWLD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DWLD hoy?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) se evalúa hoy en 45.07. El instrumento se negocia dentro de -0.97%; el cierre de ayer ha sido 45.51 y el volumen comercial ha alcanzado 10. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DWLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF se evalúa actualmente en 45.07. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 17.74% y USD. Monitoree los movimientos de DWLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DWLD?
Puede comprar acciones de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) al precio actual de 45.07. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.07 o 45.37, mientras que 10 y -0.79% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DWLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DWLD?
Invertir en Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.29 - 45.61 y el precio actual 45.07. Muchos comparan 4.35% y 19.52% antes de colocar órdenes en 45.07 o 45.37. Estudie los cambios diarios de precios de DWLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Davis Select Worldwide ETF?
El precio más alto de Davis Select Worldwide ETF (DWLD) en el último año ha sido 45.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.29 - 45.61, una comparación con 45.51 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Davis Select Worldwide ETF?
El precio más bajo de Davis Select Worldwide ETF (DWLD) para el año ha sido 32.29. La comparación con los actuales 45.07 y 32.29 - 45.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DWLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DWLD?
En el pasado, Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.51 y 17.74% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.51
- Open
- 45.43
- Bid
- 45.07
- Ask
- 45.37
- Low
- 45.00
- High
- 45.43
- Volumen
- 10
- Cambio diario
- -0.97%
- Cambio mensual
- 4.35%
- Cambio a 6 meses
- 19.52%
- Cambio anual
- 17.74%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8