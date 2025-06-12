- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
Der Wechselkurs von DWLD hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.00 bis zu einem Hoch von 45.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWLD News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- Davis New York Venture Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DWLD heute?
Die Aktie von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) notiert heute bei 45.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.51 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von DWLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DWLD Dividenden?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF wird derzeit mit 45.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich DWLD-Aktien?
Sie können Aktien von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) zum aktuellen Kurs von 45.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.22 oder 45.52 platziert, während 22 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DWLD-Aktien?
Bei einer Investition in Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF müssen die jährliche Spanne 32.29 - 45.61 und der aktuelle Kurs 45.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.70% und 19.92%, bevor sie Orders zu 45.22 oder 45.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Davis Select Worldwide ETF?
Der höchste Kurs von Davis Select Worldwide ETF (DWLD) im vergangenen Jahr lag bei 45.61. Innerhalb von 32.29 - 45.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Davis Select Worldwide ETF?
Der niedrigste Kurs von Davis Select Worldwide ETF (DWLD) im Laufe des Jahres betrug 32.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.22 und der Spanne 32.29 - 45.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DWLD statt?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.51 und 18.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.51
- Eröffnung
- 45.43
- Bid
- 45.22
- Ask
- 45.52
- Tief
- 45.00
- Hoch
- 45.43
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 4.70%
- 6-Monatsänderung
- 19.92%
- Jahresänderung
- 18.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8