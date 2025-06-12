KurseKategorien
Währungen / DWLD
Zurück zum Aktien

DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF

45.22 USD 0.29 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DWLD hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.00 bis zu einem Hoch von 45.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DWLD News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DWLD heute?

Die Aktie von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) notiert heute bei 45.22. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.64% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 45.51 und das Handelsvolumen erreichte 22. Das Live-Chart von DWLD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DWLD Dividenden?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF wird derzeit mit 45.22 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DWLD zu verfolgen.

Wie kaufe ich DWLD-Aktien?

Sie können Aktien von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) zum aktuellen Kurs von 45.22 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 45.22 oder 45.52 platziert, während 22 und -0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DWLD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DWLD-Aktien?

Bei einer Investition in Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF müssen die jährliche Spanne 32.29 - 45.61 und der aktuelle Kurs 45.22 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.70% und 19.92%, bevor sie Orders zu 45.22 oder 45.52 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DWLD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Davis Select Worldwide ETF?

Der höchste Kurs von Davis Select Worldwide ETF (DWLD) im vergangenen Jahr lag bei 45.61. Innerhalb von 32.29 - 45.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 45.51 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Davis Select Worldwide ETF?

Der niedrigste Kurs von Davis Select Worldwide ETF (DWLD) im Laufe des Jahres betrug 32.29. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 45.22 und der Spanne 32.29 - 45.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DWLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DWLD statt?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 45.51 und 18.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
45.00 45.43
Jahresspanne
32.29 45.61
Vorheriger Schlusskurs
45.51
Eröffnung
45.43
Bid
45.22
Ask
45.52
Tief
45.00
Hoch
45.43
Volumen
22
Tagesänderung
-0.64%
Monatsänderung
4.70%
6-Monatsänderung
19.92%
Jahresänderung
18.13%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8