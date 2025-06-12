QuotazioniSezioni
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF

45.51 USD 0.39 (0.86%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DWLD ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.40 e ad un massimo di 45.52.

Segui le dinamiche di Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DWLD oggi?

Oggi le azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF sono prezzate a 45.51. Viene scambiato all'interno di 0.86%, la chiusura di ieri è stata 45.12 e il volume degli scambi ha raggiunto 49. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DWLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF pagano dividendi?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF è attualmente valutato a 45.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 18.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DWLD.

Come acquistare azioni DWLD?

Puoi acquistare azioni Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF al prezzo attuale di 45.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.51 o 45.81, mentre 49 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DWLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DWLD?

Investire in Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.29 - 45.61 e il prezzo attuale 45.51. Molti confrontano 5.37% e 20.68% prima di effettuare ordini su 45.51 o 45.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DWLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Davis Select Worldwide ETF?

Il prezzo massimo di Davis Select Worldwide ETF nell'ultimo anno è stato 45.61. All'interno di 32.29 - 45.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.12 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Davis Select Worldwide ETF?

Il prezzo più basso di Davis Select Worldwide ETF (DWLD) nel corso dell'anno è stato 32.29. Confrontandolo con gli attuali 45.51 e 32.29 - 45.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DWLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DWLD?

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.12 e 18.89%.

Intervallo Giornaliero
45.40 45.52
Intervallo Annuale
32.29 45.61
Chiusura Precedente
45.12
Apertura
45.44
Bid
45.51
Ask
45.81
Minimo
45.40
Massimo
45.52
Volume
49
Variazione giornaliera
0.86%
Variazione Mensile
5.37%
Variazione Semestrale
20.68%
Variazione Annuale
18.89%
