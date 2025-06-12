DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
今日DWLD汇率已更改-0.97%。当日，交易品种以低点45.00和高点45.43进行交易。
关注Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DWLD新闻
常见问题解答
DWLD股票今天的价格是多少？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF股票今天的定价为45.07。它在-0.97%范围内交易，昨天的收盘价为45.51，交易量达到10。DWLD的实时价格图表显示了这些更新。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF股票是否支付股息？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF目前的价值为45.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.74%和USD。实时查看图表以跟踪DWLD走势。
如何购买DWLD股票？
您可以以45.07的当前价格购买Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF股票。订单通常设置在45.07或45.37附近，而10和-0.79%显示市场活动。立即关注DWLD的实时图表更新。
如何投资DWLD股票？
投资Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF需要考虑年度范围32.29 - 45.61和当前价格45.07。许多人在以45.07或45.37下订单之前，会比较4.35%和。实时查看DWLD价格图表，了解每日变化。
Davis Select Worldwide ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Davis Select Worldwide ETF的最高价格是45.61。在32.29 - 45.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF的绩效。
Davis Select Worldwide ETF股票的最低价格是多少？
Davis Select Worldwide ETF（DWLD）的最低价格为32.29。将其与当前的45.07和32.29 - 45.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DWLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DWLD股票是什么时候拆分的？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.51和17.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.51
- 开盘价
- 45.43
- 卖价
- 45.07
- 买价
- 45.37
- 最低价
- 45.00
- 最高价
- 45.43
- 交易量
- 10
- 日变化
- -0.97%
- 月变化
- 4.35%
- 6个月变化
- 19.52%
- 年变化
- 17.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8