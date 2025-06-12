- 概要
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
DWLDの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり45.00の安値と45.43の高値で取引されました。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DWLD News
よくあるご質問
DWLD株の現在の価格は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株価は本日45.07です。-0.97%内で取引され、前日の終値は45.51、取引量は10に達しました。DWLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株は配当を出しますか？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの現在の価格は45.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.74%やUSDにも注目します。DWLDの動きはライブチャートで確認できます。
DWLD株を買う方法は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株は現在45.07で購入可能です。注文は通常45.07または45.37付近で行われ、10や-0.79%が市場の動きを示します。DWLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
DWLD株に投資する方法は？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFへの投資では、年間の値幅32.29 - 45.61と現在の45.07を考慮します。注文は多くの場合45.07や45.37で行われる前に、4.35%や19.52%と比較されます。DWLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Davis Select Worldwide ETFの株の最高値は？
Davis Select Worldwide ETFの過去1年の最高値は45.61でした。32.29 - 45.61内で株価は大きく変動し、45.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Davis Select Worldwide ETFの株の最低値は？
Davis Select Worldwide ETF(DWLD)の年間最安値は32.29でした。現在の45.07や32.29 - 45.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWLDの動きはライブチャートで確認できます。
DWLDの株式分割はいつ行われましたか？
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.51、17.74%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.51
- 始値
- 45.43
- 買値
- 45.07
- 買値
- 45.37
- 安値
- 45.00
- 高値
- 45.43
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- -0.97%
- 1ヶ月の変化
- 4.35%
- 6ヶ月の変化
- 19.52%
- 1年の変化
- 17.74%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8