通貨 / DWLD
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF

45.07 USD 0.44 (0.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DWLDの今日の為替レートは、-0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり45.00の安値と45.43の高値で取引されました。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DWLD株の現在の価格は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株価は本日45.07です。-0.97%内で取引され、前日の終値は45.51、取引量は10に達しました。DWLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株は配当を出しますか？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの現在の価格は45.07です。配当方針は会社によりますが、投資家は17.74%やUSDにも注目します。DWLDの動きはライブチャートで確認できます。

DWLD株を買う方法は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFの株は現在45.07で購入可能です。注文は通常45.07または45.37付近で行われ、10や-0.79%が市場の動きを示します。DWLDの最新情報はライブチャートで確認できます。

DWLD株に投資する方法は？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFへの投資では、年間の値幅32.29 - 45.61と現在の45.07を考慮します。注文は多くの場合45.07や45.37で行われる前に、4.35%や19.52%と比較されます。DWLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Davis Select Worldwide ETFの株の最高値は？

Davis Select Worldwide ETFの過去1年の最高値は45.61でした。32.29 - 45.61内で株価は大きく変動し、45.51と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Davis Select Worldwide ETFの株の最低値は？

Davis Select Worldwide ETF(DWLD)の年間最安値は32.29でした。現在の45.07や32.29 - 45.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DWLDの動きはライブチャートで確認できます。

DWLDの株式分割はいつ行われましたか？

Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.51、17.74%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.00 45.43
1年のレンジ
32.29 45.61
以前の終値
45.51
始値
45.43
買値
45.07
買値
45.37
安値
45.00
高値
45.43
出来高
10
1日の変化
-0.97%
1ヶ月の変化
4.35%
6ヶ月の変化
19.52%
1年の変化
17.74%
