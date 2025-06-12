- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DWLD: Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF
Курс DWLD за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.40, а максимальная — 45.52.
Следите за динамикой Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DWLD
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- Davis New York Venture Fund 2025 Semi-Annual Review
- Davis Opportunity Fund 2025 Semi-Annual Review
- Tracking Christopher Davis' Davis Selected Advisers 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DWLD сегодня?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) сегодня оценивается на уровне 45.51. Инструмент торгуется в пределах 0.86%, вчерашнее закрытие составило 45.12, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DWLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF?
Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF в настоящее время оценивается в 45.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.89% и USD. Отслеживайте движения DWLD на графике в реальном времени.
Как купить акции DWLD?
Вы можете купить акции Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF (DWLD) по текущей цене 45.51. Ордера обычно размещаются около 45.51 или 45.81, тогда как 49 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DWLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DWLD?
Инвестирование в Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF предполагает учет годового диапазона 32.29 - 45.61 и текущей цены 45.51. Многие сравнивают 5.37% и 20.68% перед размещением ордеров на 45.51 или 45.81. Изучайте ежедневные изменения цены DWLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Davis Select Worldwide ETF?
Самая высокая цена Davis Select Worldwide ETF (DWLD) за последний год составила 45.61. Акции заметно колебались в пределах 32.29 - 45.61, сравнение с 45.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Davis Select Worldwide ETF?
Самая низкая цена Davis Select Worldwide ETF (DWLD) за год составила 32.29. Сравнение с текущими 45.51 и 32.29 - 45.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DWLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DWLD?
В прошлом Davis Fundamental ETF Trust Davis Select Worldwide ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.12 и 18.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.12
- Open
- 45.44
- Bid
- 45.51
- Ask
- 45.81
- Low
- 45.40
- High
- 45.52
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 5.37%
- 6-месячное изменение
- 20.68%
- Годовое изменение
- 18.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8