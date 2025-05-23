CotaçõesSeções
DOG: ProShares Short Dow30

24.45 USD 0.08 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DOG para hoje mudou para 0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.36 e o mais alto foi 24.48.

Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Short Dow30. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

DOG Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DOG hoje?

Hoje ProShares Short Dow30 (DOG) está avaliado em 24.45. O instrumento é negociado dentro de 0.33%, o fechamento de ontem foi 24.37, e o volume de negociação atingiu 237. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DOG em tempo real.

As ações de ProShares Short Dow30 pagam dividendos?

Atualmente ProShares Short Dow30 está avaliado em 24.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -8.84% e USD. Monitore os movimentos de DOG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DOG?

Você pode comprar ações de ProShares Short Dow30 (DOG) pelo preço atual 24.45. Ordens geralmente são executadas perto de 24.45 ou 24.75, enquanto 237 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DOG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DOG?

Investir em ProShares Short Dow30 envolve considerar a faixa anual 24.26 - 30.80 e o preço atual 24.45. Muitos comparam -2.63% e -9.85% antes de enviar ordens em 24.45 ou 24.75. Estude as mudanças diárias de preço de DOG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ProShares Short Dow30?

O maior preço de ProShares Short Dow30 (DOG) no último ano foi 30.80. As ações oscilaram bastante dentro de 24.26 - 30.80, e a comparação com 24.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Short Dow30 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Short Dow30?

O menor preço de ProShares Short Dow30 (DOG) no ano foi 24.26. A comparação com o preço atual 24.45 e 24.26 - 30.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DOG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DOG?

No passado ProShares Short Dow30 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.37 e -8.84% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.36 24.48
Faixa anual
24.26 30.80
Fechamento anterior
24.37
Open
24.42
Bid
24.45
Ask
24.75
Low
24.36
High
24.48
Volume
237
Mudança diária
0.33%
Mudança mensal
-2.63%
Mudança de 6 meses
-9.85%
Mudança anual
-8.84%
