DOG: ProShares Short Dow30
El tipo de cambio de DOG de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.36, mientras que el máximo ha alcanzado 24.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Short Dow30. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DOG News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DOG hoy?
ProShares Short Dow30 (DOG) se evalúa hoy en 24.45. El instrumento se negocia dentro de 0.33%; el cierre de ayer ha sido 24.37 y el volumen comercial ha alcanzado 237. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DOG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Short Dow30?
ProShares Short Dow30 se evalúa actualmente en 24.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -8.84% y USD. Monitoree los movimientos de DOG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DOG?
Puede comprar acciones de ProShares Short Dow30 (DOG) al precio actual de 24.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.45 o 24.75, mientras que 237 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DOG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DOG?
Invertir en ProShares Short Dow30 implica tener en cuenta el rango anual 24.26 - 30.80 y el precio actual 24.45. Muchos comparan -2.63% y -9.85% antes de colocar órdenes en 24.45 o 24.75. Estudie los cambios diarios de precios de DOG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Short Dow30?
El precio más alto de ProShares Short Dow30 (DOG) en el último año ha sido 30.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.26 - 30.80, una comparación con 24.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Short Dow30 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Short Dow30?
El precio más bajo de ProShares Short Dow30 (DOG) para el año ha sido 24.26. La comparación con los actuales 24.45 y 24.26 - 30.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DOG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DOG?
En el pasado, ProShares Short Dow30 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.37 y -8.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.37
- Open
- 24.42
- Bid
- 24.45
- Ask
- 24.75
- Low
- 24.36
- High
- 24.48
- Volumen
- 237
- Cambio diario
- 0.33%
- Cambio mensual
- -2.63%
- Cambio a 6 meses
- -9.85%
- Cambio anual
- -8.84%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8