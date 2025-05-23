- Aperçu
DOG: ProShares Short Dow30
Le taux de change de DOG a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.32 et à un maximum de 24.45.
Suivez la dynamique ProShares Short Dow30. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOG Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DOG aujourd'hui ?
L'action ProShares Short Dow30 est cotée à 24.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.08%, a clôturé hier à 24.39 et son volume d'échange a atteint 531. Le graphique en temps réel du cours de DOG présente ces mises à jour.
L'action ProShares Short Dow30 verse-t-elle des dividendes ?
ProShares Short Dow30 est actuellement valorisé à 24.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DOG.
Comment acheter des actions DOG ?
Vous pouvez acheter des actions ProShares Short Dow30 au cours actuel de 24.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.37 ou de 24.67, le 531 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DOG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DOG ?
Investir dans ProShares Short Dow30 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.26 - 30.80 et le prix actuel 24.37. Beaucoup comparent -2.95% et -10.14% avant de passer des ordres à 24.37 ou 24.67. Consultez le graphique du cours de DOG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Short Dow30 ?
Le cours le plus élevé de ProShares Short Dow30 l'année dernière était 30.80. Au cours de 24.26 - 30.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Short Dow30 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Short Dow30 ?
Le cours le plus bas de ProShares Short Dow30 (DOG) sur l'année a été 24.26. Sa comparaison avec 24.37 et 24.26 - 30.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DOG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DOG a-t-elle été divisée ?
ProShares Short Dow30 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.39 et -9.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.39
- Ouverture
- 24.33
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Plus Bas
- 24.32
- Plus Haut
- 24.45
- Volume
- 531
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- -2.95%
- Changement à 6 Mois
- -10.14%
- Changement Annuel
- -9.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8