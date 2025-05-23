КотировкиРазделы
DOG
DOG: ProShares Short Dow30

24.37 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.32, а максимальная — 24.45.

Следите за динамикой ProShares Short Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DOG сегодня?

ProShares Short Dow30 (DOG) сегодня оценивается на уровне 24.37. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 24.39, а торговый объем достиг 531. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Dow30?

ProShares Short Dow30 в настоящее время оценивается в 24.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.13% и USD. Отслеживайте движения DOG на графике в реальном времени.

Как купить акции DOG?

Вы можете купить акции ProShares Short Dow30 (DOG) по текущей цене 24.37. Ордера обычно размещаются около 24.37 или 24.67, тогда как 531 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DOG?

Инвестирование в ProShares Short Dow30 предполагает учет годового диапазона 24.26 - 30.80 и текущей цены 24.37. Многие сравнивают -2.95% и -10.14% перед размещением ордеров на 24.37 или 24.67. Изучайте ежедневные изменения цены DOG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Dow30?

Самая высокая цена ProShares Short Dow30 (DOG) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 30.80, сравнение с 24.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Dow30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Dow30?

Самая низкая цена ProShares Short Dow30 (DOG) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 24.37 и 24.26 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DOG?

В прошлом ProShares Short Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.39 и -9.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.32 24.45
Годовой диапазон
24.26 30.80
Предыдущее закрытие
24.39
Open
24.33
Bid
24.37
Ask
24.67
Low
24.32
High
24.45
Объем
531
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
-2.95%
6-месячное изменение
-10.14%
Годовое изменение
-9.13%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8