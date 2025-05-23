- Обзор рынка
DOG: ProShares Short Dow30
Курс DOG за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.32, а максимальная — 24.45.
Следите за динамикой ProShares Short Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DOG сегодня?
ProShares Short Dow30 (DOG) сегодня оценивается на уровне 24.37. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 24.39, а торговый объем достиг 531. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DOG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Short Dow30?
ProShares Short Dow30 в настоящее время оценивается в 24.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.13% и USD. Отслеживайте движения DOG на графике в реальном времени.
Как купить акции DOG?
Вы можете купить акции ProShares Short Dow30 (DOG) по текущей цене 24.37. Ордера обычно размещаются около 24.37 или 24.67, тогда как 531 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DOG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DOG?
Инвестирование в ProShares Short Dow30 предполагает учет годового диапазона 24.26 - 30.80 и текущей цены 24.37. Многие сравнивают -2.95% и -10.14% перед размещением ордеров на 24.37 или 24.67. Изучайте ежедневные изменения цены DOG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Short Dow30?
Самая высокая цена ProShares Short Dow30 (DOG) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 24.26 - 30.80, сравнение с 24.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Short Dow30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Short Dow30?
Самая низкая цена ProShares Short Dow30 (DOG) за год составила 24.26. Сравнение с текущими 24.37 и 24.26 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DOG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DOG?
В прошлом ProShares Short Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.39 и -9.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.39
- Open
- 24.33
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Low
- 24.32
- High
- 24.45
- Объем
- 531
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- -2.95%
- 6-месячное изменение
- -10.14%
- Годовое изменение
- -9.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8