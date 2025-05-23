QuotazioniSezioni
DOG
DOG: ProShares Short Dow30

24.37 USD 0.02 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.32 e ad un massimo di 24.45.

Segui le dinamiche di ProShares Short Dow30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DOG oggi?

Oggi le azioni ProShares Short Dow30 sono prezzate a 24.37. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 531. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DOG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Short Dow30 pagano dividendi?

ProShares Short Dow30 è attualmente valutato a 24.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DOG.

Come acquistare azioni DOG?

Puoi acquistare azioni ProShares Short Dow30 al prezzo attuale di 24.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.37 o 24.67, mentre 531 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DOG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DOG?

Investire in ProShares Short Dow30 implica considerare l'intervallo annuale 24.26 - 30.80 e il prezzo attuale 24.37. Molti confrontano -2.95% e -10.14% prima di effettuare ordini su 24.37 o 24.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DOG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Short Dow30?

Il prezzo massimo di ProShares Short Dow30 nell'ultimo anno è stato 30.80. All'interno di 24.26 - 30.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Short Dow30 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Short Dow30?

Il prezzo più basso di ProShares Short Dow30 (DOG) nel corso dell'anno è stato 24.26. Confrontandolo con gli attuali 24.37 e 24.26 - 30.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DOG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DOG?

ProShares Short Dow30 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.39 e -9.13%.

Intervallo Giornaliero
24.32 24.45
Intervallo Annuale
24.26 30.80
Chiusura Precedente
24.39
Apertura
24.33
Bid
24.37
Ask
24.67
Minimo
24.32
Massimo
24.45
Volume
531
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
-2.95%
Variazione Semestrale
-10.14%
Variazione Annuale
-9.13%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8