DOG: ProShares Short Dow30
Il tasso di cambio DOG ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.32 e ad un massimo di 24.45.
Segui le dinamiche di ProShares Short Dow30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DOG oggi?
Oggi le azioni ProShares Short Dow30 sono prezzate a 24.37. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 24.39 e il volume degli scambi ha raggiunto 531. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DOG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Short Dow30 pagano dividendi?
ProShares Short Dow30 è attualmente valutato a 24.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -9.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DOG.
Come acquistare azioni DOG?
Puoi acquistare azioni ProShares Short Dow30 al prezzo attuale di 24.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.37 o 24.67, mentre 531 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DOG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DOG?
Investire in ProShares Short Dow30 implica considerare l'intervallo annuale 24.26 - 30.80 e il prezzo attuale 24.37. Molti confrontano -2.95% e -10.14% prima di effettuare ordini su 24.37 o 24.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DOG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Short Dow30?
Il prezzo massimo di ProShares Short Dow30 nell'ultimo anno è stato 30.80. All'interno di 24.26 - 30.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.39 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Short Dow30 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Short Dow30?
Il prezzo più basso di ProShares Short Dow30 (DOG) nel corso dell'anno è stato 24.26. Confrontandolo con gli attuali 24.37 e 24.26 - 30.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DOG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DOG?
ProShares Short Dow30 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.39 e -9.13%.
- Chiusura Precedente
- 24.39
- Apertura
- 24.33
- Bid
- 24.37
- Ask
- 24.67
- Minimo
- 24.32
- Massimo
- 24.45
- Volume
- 531
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- -2.95%
- Variazione Semestrale
- -10.14%
- Variazione Annuale
- -9.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8