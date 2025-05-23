- Übersicht
DOG: ProShares Short Dow30
Der Wechselkurs von DOG hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.33 bis zu einem Hoch von 24.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Short Dow30-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DOG heute?
Die Aktie von ProShares Short Dow30 (DOG) notiert heute bei 24.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.37 und das Handelsvolumen erreichte 659. Das Live-Chart von DOG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DOG Dividenden?
ProShares Short Dow30 wird derzeit mit 24.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.21% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DOG zu verfolgen.
Wie kaufe ich DOG-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Short Dow30 (DOG) zum aktuellen Kurs von 24.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.35 oder 24.65 platziert, während 659 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DOG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DOG-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Short Dow30 müssen die jährliche Spanne 24.26 - 30.80 und der aktuelle Kurs 24.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.03% und -10.21%, bevor sie Orders zu 24.35 oder 24.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DOG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Short Dow30?
Der höchste Kurs von ProShares Short Dow30 (DOG) im vergangenen Jahr lag bei 30.80. Innerhalb von 24.26 - 30.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Short Dow30 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Short Dow30?
Der niedrigste Kurs von ProShares Short Dow30 (DOG) im Laufe des Jahres betrug 24.26. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.35 und der Spanne 24.26 - 30.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DOG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DOG statt?
ProShares Short Dow30 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.37 und -9.21% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.37
- Eröffnung
- 24.38
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Tief
- 24.33
- Hoch
- 24.48
- Volumen
- 659
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- -3.03%
- 6-Monatsänderung
- -10.21%
- Jahresänderung
- -9.21%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8