クォートセクション
通貨 / DOG
株に戻る

DOG: ProShares Short Dow30

24.45 USD 0.08 (0.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOGの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.36の安値と24.48の高値で取引されました。

ProShares Short Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOG News

よくあるご質問

DOG株の現在の価格は？

ProShares Short Dow30の株価は本日24.45です。0.33%内で取引され、前日の終値は24.37、取引量は237に達しました。DOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Short Dow30の株は配当を出しますか？

ProShares Short Dow30の現在の価格は24.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.84%やUSDにも注目します。DOGの動きはライブチャートで確認できます。

DOG株を買う方法は？

ProShares Short Dow30の株は現在24.45で購入可能です。注文は通常24.45または24.75付近で行われ、237や0.12%が市場の動きを示します。DOGの最新情報はライブチャートで確認できます。

DOG株に投資する方法は？

ProShares Short Dow30への投資では、年間の値幅24.26 - 30.80と現在の24.45を考慮します。注文は多くの場合24.45や24.75で行われる前に、-2.63%や-9.85%と比較されます。DOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Short Dow30の株の最高値は？

ProShares Short Dow30の過去1年の最高値は30.80でした。24.26 - 30.80内で株価は大きく変動し、24.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Short Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Short Dow30の株の最低値は？

ProShares Short Dow30(DOG)の年間最安値は24.26でした。現在の24.45や24.26 - 30.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DOGの動きはライブチャートで確認できます。

DOGの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Short Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.37、-8.84%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.36 24.48
1年のレンジ
24.26 30.80
以前の終値
24.37
始値
24.42
買値
24.45
買値
24.75
安値
24.36
高値
24.48
出来高
237
1日の変化
0.33%
1ヶ月の変化
-2.63%
6ヶ月の変化
-9.85%
1年の変化
-8.84%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8