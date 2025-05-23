- 概要
DOG: ProShares Short Dow30
DOGの今日の為替レートは、0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり24.36の安値と24.48の高値で取引されました。
ProShares Short Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOG News
よくあるご質問
DOG株の現在の価格は？
ProShares Short Dow30の株価は本日24.45です。0.33%内で取引され、前日の終値は24.37、取引量は237に達しました。DOGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Short Dow30の株は配当を出しますか？
ProShares Short Dow30の現在の価格は24.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は-8.84%やUSDにも注目します。DOGの動きはライブチャートで確認できます。
DOG株を買う方法は？
ProShares Short Dow30の株は現在24.45で購入可能です。注文は通常24.45または24.75付近で行われ、237や0.12%が市場の動きを示します。DOGの最新情報はライブチャートで確認できます。
DOG株に投資する方法は？
ProShares Short Dow30への投資では、年間の値幅24.26 - 30.80と現在の24.45を考慮します。注文は多くの場合24.45や24.75で行われる前に、-2.63%や-9.85%と比較されます。DOGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Short Dow30の株の最高値は？
ProShares Short Dow30の過去1年の最高値は30.80でした。24.26 - 30.80内で株価は大きく変動し、24.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Short Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Short Dow30の株の最低値は？
ProShares Short Dow30(DOG)の年間最安値は24.26でした。現在の24.45や24.26 - 30.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DOGの動きはライブチャートで確認できます。
DOGの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Short Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.37、-8.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.37
- 始値
- 24.42
- 買値
- 24.45
- 買値
- 24.75
- 安値
- 24.36
- 高値
- 24.48
- 出来高
- 237
- 1日の変化
- 0.33%
- 1ヶ月の変化
- -2.63%
- 6ヶ月の変化
- -9.85%
- 1年の変化
- -8.84%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8