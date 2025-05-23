报价部分
货币 / DOG
回到股票

DOG: ProShares Short Dow30

24.45 USD 0.08 (0.33%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DOG汇率已更改0.33%。当日，交易品种以低点24.36和高点24.48进行交易。

关注ProShares Short Dow30动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOG新闻

常见问题解答

DOG股票今天的价格是多少？

ProShares Short Dow30股票今天的定价为24.45。它在0.33%范围内交易，昨天的收盘价为24.37，交易量达到237。DOG的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Short Dow30股票是否支付股息？

ProShares Short Dow30目前的价值为24.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.84%和USD。实时查看图表以跟踪DOG走势。

如何购买DOG股票？

您可以以24.45的当前价格购买ProShares Short Dow30股票。订单通常设置在24.45或24.75附近，而237和0.12%显示市场活动。立即关注DOG的实时图表更新。

如何投资DOG股票？

投资ProShares Short Dow30需要考虑年度范围24.26 - 30.80和当前价格24.45。许多人在以24.45或24.75下订单之前，会比较-2.63%和。实时查看DOG价格图表，了解每日变化。

ProShares Short Dow30股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Short Dow30的最高价格是30.80。在24.26 - 30.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Short Dow30的绩效。

ProShares Short Dow30股票的最低价格是多少？

ProShares Short Dow30（DOG）的最低价格为24.26。将其与当前的24.45和24.26 - 30.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DOG股票是什么时候拆分的？

ProShares Short Dow30历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.37和-8.84%中可见。

日范围
24.36 24.48
年范围
24.26 30.80
前一天收盘价
24.37
开盘价
24.42
卖价
24.45
买价
24.75
最低价
24.36
最高价
24.48
交易量
237
日变化
0.33%
月变化
-2.63%
6个月变化
-9.85%
年变化
-8.84%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8