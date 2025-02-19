- Visão do mercado
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
A taxa do DNL para hoje mudou para 0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.29 e o mais alto foi 40.45.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DNL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DNL hoje?
Hoje WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) está avaliado em 40.42. O instrumento é negociado dentro de 0.60%, o fechamento de ontem foi 40.18, e o volume de negociação atingiu 67. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DNL em tempo real.
As ações de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund está avaliado em 40.42. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.46% e USD. Monitore os movimentos de DNL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DNL?
Você pode comprar ações de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) pelo preço atual 40.42. Ordens geralmente são executadas perto de 40.42 ou 40.72, enquanto 67 e 0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DNL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DNL?
Investir em WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund envolve considerar a faixa anual 31.70 - 41.10 e o preço atual 40.42. Muitos comparam 5.15% e 13.16% antes de enviar ordens em 40.42 ou 40.72. Estude as mudanças diárias de preço de DNL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
O maior preço de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) no último ano foi 41.10. As ações oscilaram bastante dentro de 31.70 - 41.10, e a comparação com 40.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
O menor preço de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) no ano foi 31.70. A comparação com o preço atual 40.42 e 31.70 - 41.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DNL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DNL?
No passado WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.18 e 2.46% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.18
- Open
- 40.32
- Bid
- 40.42
- Ask
- 40.72
- Low
- 40.29
- High
- 40.45
- Volume
- 67
- Mudança diária
- 0.60%
- Mudança mensal
- 5.15%
- Mudança de 6 meses
- 13.16%
- Mudança anual
- 2.46%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8