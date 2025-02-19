- Übersicht
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
Der Wechselkurs von DNL hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.29 bis zu einem Hoch von 40.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DNL heute?
Die Aktie von WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) notiert heute bei 40.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.67% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.18 und das Handelsvolumen erreichte 74. Das Live-Chart von DNL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DNL Dividenden?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund wird derzeit mit 40.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DNL zu verfolgen.
Wie kaufe ich DNL-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) zum aktuellen Kurs von 40.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.45 oder 40.75 platziert, während 74 und 0.32% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DNL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DNL-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund müssen die jährliche Spanne 31.70 - 41.10 und der aktuelle Kurs 40.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.23% und 13.24%, bevor sie Orders zu 40.45 oder 40.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DNL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Der höchste Kurs von ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) im vergangenen Jahr lag bei 41.10. Innerhalb von 31.70 - 41.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Der niedrigste Kurs von ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) im Laufe des Jahres betrug 31.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.45 und der Spanne 31.70 - 41.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DNL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DNL statt?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.18 und 2.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.18
- Eröffnung
- 40.32
- Bid
- 40.45
- Ask
- 40.75
- Tief
- 40.29
- Hoch
- 40.45
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- 5.23%
- 6-Monatsänderung
- 13.24%
- Jahresänderung
- 2.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8