DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
Le taux de change de DNL a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.16 et à un maximum de 40.28.
Suivez la dynamique WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DNL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DNL aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund est cotée à 40.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.60%, a clôturé hier à 39.94 et son volume d'échange a atteint 77. Le graphique en temps réel du cours de DNL présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund est actuellement valorisé à 40.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DNL.
Comment acheter des actions DNL ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund au cours actuel de 40.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.18 ou de 40.48, le 77 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DNL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DNL ?
Investir dans WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.70 - 41.10 et le prix actuel 40.18. Beaucoup comparent 4.53% et 12.49% avant de passer des ordres à 40.18 ou 40.48. Consultez le graphique du cours de DNL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP ?
Le cours le plus élevé de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP l'année dernière était 41.10. Au cours de 31.70 - 41.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 39.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP ?
Le cours le plus bas de ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) sur l'année a été 31.70. Sa comparaison avec 40.18 et 31.70 - 41.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DNL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DNL a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 39.94 et 1.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 39.94
- Ouverture
- 40.26
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Plus Bas
- 40.16
- Plus Haut
- 40.28
- Volume
- 77
- Changement quotidien
- 0.60%
- Changement Mensuel
- 4.53%
- Changement à 6 Mois
- 12.49%
- Changement Annuel
- 1.85%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8