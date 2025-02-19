- Обзор рынка
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund
Курс DNL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.16, а максимальная — 40.28.
Следите за динамикой WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DNL
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DNL сегодня?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 0.60%, вчерашнее закрытие составило 39.94, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund?
WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.85% и USD. Отслеживайте движения DNL на графике в реальном времени.
Как купить акции DNL?
Вы можете купить акции WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 77 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DNL?
Инвестирование в WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 31.70 - 41.10 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 4.53% и 12.49% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены DNL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Самая высокая цена ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) за последний год составила 41.10. Акции заметно колебались в пределах 31.70 - 41.10, сравнение с 39.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?
Самая низкая цена ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) за год составила 31.70. Сравнение с текущими 40.18 и 31.70 - 41.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DNL?
В прошлом WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.94 и 1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 39.94
- Open
- 40.26
- Bid
- 40.18
- Ask
- 40.48
- Low
- 40.16
- High
- 40.28
- Объем
- 77
- Дневное изменение
- 0.60%
- Месячное изменение
- 4.53%
- 6-месячное изменение
- 12.49%
- Годовое изменение
- 1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8