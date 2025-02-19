КотировкиРазделы
DNL: WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund

40.18 USD 0.24 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DNL за сегодня изменился на 0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.16, а максимальная — 40.28.

Следите за динамикой WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости DNL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DNL сегодня?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) сегодня оценивается на уровне 40.18. Инструмент торгуется в пределах 0.60%, вчерашнее закрытие составило 39.94, а торговый объем достиг 77. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DNL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund?

WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund в настоящее время оценивается в 40.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.85% и USD. Отслеживайте движения DNL на графике в реальном времени.

Как купить акции DNL?

Вы можете купить акции WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund (DNL) по текущей цене 40.18. Ордера обычно размещаются около 40.18 или 40.48, тогда как 77 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DNL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DNL?

Инвестирование в WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund предполагает учет годового диапазона 31.70 - 41.10 и текущей цены 40.18. Многие сравнивают 4.53% и 12.49% перед размещением ордеров на 40.18 или 40.48. Изучайте ежедневные изменения цены DNL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

Самая высокая цена ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) за последний год составила 41.10. Акции заметно колебались в пределах 31.70 - 41.10, сравнение с 39.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP?

Самая низкая цена ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP (DNL) за год составила 31.70. Сравнение с текущими 40.18 и 31.70 - 41.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DNL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DNL?

В прошлом WisdomTree Global ex-US Quality Dividend Growth Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 39.94 и 1.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.16 40.28
Годовой диапазон
31.70 41.10
Предыдущее закрытие
39.94
Open
40.26
Bid
40.18
Ask
40.48
Low
40.16
High
40.28
Объем
77
Дневное изменение
0.60%
Месячное изменение
4.53%
6-месячное изменение
12.49%
Годовое изменение
1.85%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8